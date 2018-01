Laurence Brenner devient directrice du Salon du livre de Genève

Suite aux nouvelles orientations professionnelles de madame Adeline Beaux, Laurence Brenner prend donc la direction du salon du livre, annonce la manifestation dans un communiqué adressé à ActuaLitté. Après dix années à la direction de l’événement Adeline Beaux intègre le nouveau pôle de Recherche et Développement créé par Palexpo SA.





Laurence Brenner





Depuis plus de 5 ans, Laurence Brenner œuvre à Palexpo en tant que directrice de manifestations professionnelles et grand public.

Pour ce faire, elle a exercé durant 17 ans ses compétences en marketing et communication et son approche qualitative de la relation client dans le secteur exigeant de l’hôtellerie de luxe en passant par Paris, New York et Genève.

Parisienne d’origine et Genevoise d’adoption, mélomane et lectrice assidue, elle s’est invitée dans le paysage culturel genevois par la voie associative en soutenant l’association des musiciens amateurs.

Ses qualités avérées de gestionnaire et sa connaissance des institutions culturelles locales lui valent aujourd’hui d’être en charge du rendez-vous littéraire genevois du printemps.



La prochaine édition du Salon verra aboutir une journée consacrée à l’édition africaine, née des relations étroites avec l’Afrique Francophone grâce au Salon africain de Genève. Un temps fort qui s’inscrira dans le cadre des Assises de l’édition francophone. De même, seront mis à l’honneur, accueillera le canton du Valais – bien connu des amateurs de haute montagne – et fera la part belle à la ville de New-York et à sa littérature.