Laurent Gaudé et Jonathan Coe, Prix du livre européen

L'Europe, l'ancienne, celle d'un Vieux Monde bouleversé par la révolution industrielle, et l'Union européenne, belle utopie née sur les cendres de deux grandes guerres, sont l'alpha et l'oméga de cette épopée sociopolitique et humaniste en vers libres relatant un siècle et demi de constructions, d'affrontements, d'espoirs, de défaites et d'enthousiasmes. Un long poème en forme d'appel à la réalisation d'une Europe des différences, de la solidarité et de la liberté.

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des Jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le cœur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de divorce.

Le jury du Prix du livre européen, présidé par Barbara Hendricks, a rendu son verdict et couronné Laurent Gaudet et Jonathan Coe pour leurs ouvrages respectifs, dans les catégories Essai et Roman.Le résumé de l'éditeur pour Nous, l'Europe :Le résumé de l'éditeur pour Le cœur de l'Angleterre :Le jury du Prix du livre européen 2019 réunissait Alex Vicente, Vladimir Vasak, Sandrine Treiner, Piotr Moszynski, Alexia Kefalas, Charles Jaigu, Pierre Haski, Thomas Hanke, Anaïs Ginori, Béatrice Delvaux, Jakob Hanke, Jon Henley et Alain Beuve-Méry.