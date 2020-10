Laurent Petitmangin, lauréat du Prix littéraire Georges Brassens

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Une histoire d'amour. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse infinies le fil des destinées d'hommes en devenir.

Chaque année ce prix particulier vient honorer un roman dont le fond et la forme sont proches de l’univers de Georges Brassens par une liberté de ton, une impertinence, voire un amour du verbe, tout en restant accessible. Au sein du jury, on retrouve notamment d'anciens amis de Georges Brassens (1921-1981), mais aussi des professionnels du livre et des écrivains.Cette année, l'écrivain Laurent Petitmangin se trouve distingué, pour son premier roman Ce qu'il faut de nuit.Le résumé de l'éditeur pour Ce qu'il faut de nuit :Laurent Petitmangin est né en 1965 en Lorraine au sein d’une famille de cheminots. Il passe ses vingt premières années à Metz, puis quitte sa ville natale pour poursuivre des études supérieures à Lyon. Il rentre chez Air France, société pour laquelle il travaille encore aujourd’hui. Grand lecteur, il écrit depuis une dizaine d’années. Ce qu’il faut de nuit est son premier roman.Ce qu'il faut de nuit a déjà valu à son auteur le Prix Stanislas et le prix Feuille d'Or de la Ville de Nancy