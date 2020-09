Laurent Tortil, Révélation Livre d’artiste 2020 ADAGP/MAD

Ce jury, coprésidé par Jean-Michel Alberola (artiste) et Sylvie Debré-Huerre (ayant-droit d’Olivier Debré) et composé de Thibaut Brunet (lauréat de la Révélation 2019), de Benoît Fougeirol (lauréat de la Révélation 2018), Étienne Hatt (rédacteur en chef adjoint d’Artpress), Florence Loewy (libraire spécialisée en livre d’artiste) et de Françoise Petrovitch (artiste), a souhaité récompenser Lauren Tortil pour Une généalogie des grandes oreilles.Ce premier livre de Lauren Tortil présente la recherche iconographique menée par l’artiste ces trois dernières années, sur ce qu’elle nomme « les grandes oreilles ». Ces dispositifs de surveillance militaire qui sollicitent l’écoute médiate (une écoute augmentée d’un médiateur : outil, instrument, architecture, système, etc.) et que l’Homme moderne n’a eu de cesse d’améliorer dans le but d’anticiper de potentiels dangers.Le jury a été séduit par ce premier ouvrage de Lauren Tortil qui questionne le processus d’écoute et sa relation au pouvoir. « Ce livre, qui joue sur différents registres, s’inscrit dans la tradition d’appropriation tout en la renouvelant, augmentée par un travail de recherche en histoire sonore. Les choix de l’édition et de l’impression créent un jeu très subtil d’association entre les images et textes. »La lauréate recevra une dotation de l’ADAGP de 5000 euros et bénéficiera d’un portrait filmé et diffusé sur le site d’Arte. Son travail sera également présenté sur les cimaises de l’ADAGP.