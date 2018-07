Lausan’noir 2018 : première sélection du Prix du Polar Romand

Pour son édition 2018 organisée les 3 et 4 novembre prochains, Lausan’noir fait évoluer son concept et son programme d’animations. Désormais, c’est le Prix du Polar Romand qui sera au cœur de ce rendez-vous plébiscité par toutes les générations de lecteurs passionnés de romans noirs.









En parallèle, des tables rondes, des débats et des séances de dédicaces avec les auteurs concourant pour le prix et une dizaine d’auteurs internationaux ainsi qu’un brunch dominical seront organisées au Lausanne Palace et dans divers lieux lausannois.Mis sur pied en 2017, le Prix du Polar Romand récompensera, cette année encore, l’auteur romand d’un polar (roman noir, enquête policière, thriller psychologique, thriller géopolitique) paru entre octobre 2017 et septembre 2018. La cérémonie de remise du prix se déroulera au Lausanne Palace le samedi 3 novembre lors d’un cocktail ouvert à toutes et à tous sur simple inscription.La première sélection de l’édition 2018 a été annoncée par son jury, qui a fait son choix parmi une trentaine de polars.Les 10 titres de cette première sélection sont:Le Mage noir, Olivia Gerig (L’Âge d’Homme)Les trois singes, Florian Sägesser (L’Âge d’Homme)Carnaval noir, Metin Arditi (Grasset)Les casseurs d’os, Sébastien Meier (Fleuve Noir)Le miroir des âmes, Nicolas Feuz (Slatkine)Nora, Louise Anne Bouchard (Slatkine)La Coach, Nicolas Verdan (BSN Press)24 heures, Marie-Christine Horn (BSN Press)La cagoule, Bastien Fournier (L’Aire)L’ombre du souvenir, Marie Javet (Plaisir de Lire)Le Prix du Polar Romand, lancé en 2017 et doté d’un montant de 3’000 francs suisses, récompense l’auteur romand d’un polar (roman noir, enquête policière, thriller psychologique, thriller géopolitique) paru entre la rentrée littéraire d’une année et la rentrée littéraire suivante.Il vise à souligner l’intérêt grandissant du genre polar, sur la scène de la création littéraire suisse comme ailleurs, à faire rayonner la création littéraire romande, à encourager la pratique de la lecture publique et à faire connaître la scène du polar romand dans la sphère du livre francophone.Le lauréat 2017 était Joseph Incardona pour Chaleur (Finitude), un polar noir et brûlant qui entraîne les lecteurs au Championnat du monde de sauna en Finlande.Le jury est composé de:Stéphanie Berg, libraire, responsable du rayon polar à Payot Pépinet LausanneValérie Dätwyler, blogueuse polar (Sangpages)Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la ville de LausanneJean-Luc Gremaud, Chef de la police judiciaire municipale de la ville de LausanneCécile Lecoultre, journaliste culturelle et critique polar à 24 heuresMichel Sauser, programmateur et directeur du Théâtre 2.21, LausanneLes trois finalistes seront dévoilés courant octobre, et le lauréat sera récompensé lors d’un cocktail ouvert à tous dans la limite des places disponibles le samedi 3 novembre au Lausanne Palace. L’inscription obligatoire se fera sur le site lausannoir.ch en octobre.