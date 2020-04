Le 21e festival Japan Expo reporté du 15 au 18 juillet 2021

« Notre priorité est la sécurité de tous les intervenants et de tous les visiteurs du festival. Il est inconcevable pour nous de faire un Japan Expo sans que toutes les conditions de qualité et de sécurité soient réunies », annoncent les fondateurs de la Japan Expo, Sandrine Dufour, Jean-François Dufour et Thomas Sirdey, dans un communiqué.Japan Expo est un festival indépendant, qui ne touche pas de subventions, ni de la France, ni du Japon. Les seuls revenus sont ceux générés par la vente des tickets et des stands. Le festival emploie 35 personnes à plein temps, et 500 saisonniers, intermittents et freelances à l'approche du festival, et collabore avec près de 900 exposants, 80 associations, plus de 200 participants et artistes, et de très nombreux partenaires et prestataires, rappellent-ils au passage.« La situation est délicate, mais, en 20 ans, nous en avons vu de toutes les couleurs et nous sommes toujours là. Grâce au soutien de tous — équipe, saisonniers, visiteurs, prestataires, intervenants, exposants — et à notre passion commune, nous nous relèverons et Japan Expo sera plus fort », indiquent néanmoins les organisateurs dans leur message.Rendez-vous pris, donc, du 15 au 18 juillet 2021. Sans oublier Japan Expo Sud, qui aura lieu du 5 au 7 mars 2021 au Palais des Congrès et des expositions Marseille Chanot, à Marseille.