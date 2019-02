Le 25e Prix Grand Atlas récompense l'édition francophone au Maroc

Des zélotes harcèlent Tanit, la poursuivent au pays et à l’étranger, la surveillent à l’université, la menacent dans sa vie privée, l’intimident dans sa vie citoyenne, la déclarent captive à disposition et finissent par organiser son viol… Que veut-elle ? Etre heureuse avec son compagnon, assouvir sa passion de mélomane et être au service des femmes qui subissent la domination masculine. Bref, elle veut tout simplement vivre en harmonie avec ses valeurs. Haram ! Haram ! s’écrient les inquisiteurs. Mue par l’énergie du désespoir, elle participe, auprès d’autres victimes de la violence de genre, à des actions de protestation pour que la loi soit au diapason avec le droit du temps présent, pour que changent la culture et les mentalités, et que le glaive de la justice soit sans merci… Et que les sources de la montagne continuent de sourdre, les cent fleurs de la vallée d’éclore, les abeilles de la plaine de butiner !

Ahmed Boukous a été récompensé pour son livre Rhapsodies de Tanit la captive, retenu dans la catégorie Fiction, tandis que Hamid Guessous et Azzeddine Chentouf ont été salués pour leurs traductions, respectivement, de La matière de l'absence, de Patrick Chamoiseau, et L'écriture du désastre, de Maurice Blanchot.Le résumé de l'éditeur pour Rhapsodies de Tanit la captive :La philosophe Barbara Cassin présidait le jury de cette 25e édition du Prix Grand Atlas. Elle était entourée des personnalités françaises et marocaines suivantes : Frédéric Lagrange, professeur des Universités et spécialiste de la traduction de l’arabe, Zakia Sinaceur, chercheur et spécialiste de la traduction, Abdesslam Benabdelali, philosophe et traducteur, Sanaa Ghouati, universitaire, Miriam Diouri, libraire et enfin Nezha Lakhal, conteuse, musicienne et auteure.Inscrit dans la politique de coopération de l’Ambassade de France au Maroc en faveur de l’écrit et du livre, le Prix Grand Atlas place naturellement la culture et le livre sous le signe de la pensée, de l’ouverture et du débat. Ce Prix est organisé en partenariat avec le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, qui a accueilli la remise du prix ce 14 février.