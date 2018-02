Le 32e Salon du Livre de Genève présente son programme pour 2018

Le 32e Salon du Livre de Genève, du 25 au 29 avril prochain, s'annonce avec les premiers éléments d'un programme alléchant. Un pavillon New York, Le Valais comme hôte d’honneur, la présence de 1000 auteurs venus de Suisse et de l'international et bien sûr le Prix du Public du Salon du livre de Genève... L'impatience est de mise !

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La meilleure histoire de 2018 ? Celle que le Salon du livre de Genève va raconter à ses visiteurs du 25 au 29 avril prochain. Le Valais, hôte d’honneur, mettra en lumière toute sa richesse littéraire et culturelle. Les scènes thématiques du salon ainsi que les stands des éditeurs et des libraires vibreront au rythme des échanges et des rencontres entre quelque 1'000 auteurs suisses et internationaux et leur public.

Et cette année, c’est l’Atlantique que le salon fait traverser à des auteurs new-yorkais qui sont attendus sur le pavillon New York, nouvel espace qui mêlera animations 100 % créatives et rencontres littéraires. Les 10 jurés populaires de la seconde édition du Prix du Public du Salon du livre de Genève récompenseront un ouvrage parmi les 10 titres de la sélection dévoilée aujourd’hui.

Les 4es Assises de l’édition réuniront les professionnels du monde du livre durant 3 jours autour de thèmes contemporains. Des livres, toujours des livres, encore des livres ! Cela tombe bien, le salon affiche sans retenue son amour pour la littérature avec une identité visuelle haute en couleur et toujours aussi malicieuse. Sont d’ores et déjà annoncés Marc Levy, Douglas Kennedy, Eric Vuillard (Prix Goncourt 2017), Joël Dicker, Frédéric Beigbeder, Bernard Minier, Didier Burkhalter, Metin Arditi, Alexandre Jardin, Marc Voltenauer, Colombe Schneck, Tahar Ben Jelloun, Pierre Assouline, Asli Erdogan, Romain Puértolas, Irène Frain, Joseph Incardona et Marie Laberge.

Le Valais dévoile tous ses secrets

Du livre aux disciplines artistiques, des textes aux auteurs, des mots aux parfums des vins, le Valais, hôte d’honneur, mettra en scène son offre culturelle foisonnante à travers 5 pôles d’animations : une scène dédiée aux rencontres avec les auteurs et acteurs culturels dont Alain Bagnoud, Amélie Gyger, Rolf Hermann, Wilfried Meichtry, Jérôme Meizoz, Virgile Pitteloud, Abigail Seran, Céline Zufferey, Slobodan Despot et Bernard Crettaz ; une librairie proposant des ouvrages liés au Valais sur laquelle des séances de dédicaces seront organisées ; un espace pour les enfants leur permettant de comprendre le tournage du film « Ma vie de Courgette » de Claude Barras ; un shop culturel proposant produits du terroir et objets détonants ainsi qu’un espace baptisé « Bouche à oreille » où dégustations de vins seront accompagnées d’animations littéraires et théâtrales. Entre tradition et modernité, l’espace Valais sera le miroir de ce canton contemporain, empreint de culture et de patrimoine.

Le salon prend des airs de New York

La « Grosse Pomme » s’installera au salon avec un pavillon New York vivant et gourmand, causeur et ludique. Dans un décor urbain façon Greenwich Village signé Happy City Lab, une scène accueillera des auteurs comme Douglas Kennedy ou Marc Levy, des rencontres et des débats culturels avec des éditeurs, journalistes ou artistes ; des animations et ateliers seront organisés pour tous les publics ; un restaurant à l’accent « diner américain » offrira des pauses gourmandes typiquement « US », une vaste librairie proposera des ouvrages en français et en anglais ; sans oublier la présence de grapheurs et de danseurs pour célébrer durant 5 jours cette métropole qui ne dort jamais.

Le Prix du Public du Salon du livre de Genève

Après le succès de sa première édition en 2017 qui avait couronné Tanguy Viel pour Article 353 du code pénal (Minuit), le Prix du Public du Salon du livre de Genève revient avec 10 nouveaux jurés qui auront pour mission de désigner le lauréat 2018 annoncé le mercredi 25 avril au salon : Vladimir Lardin, 27 ans, assistant en parfumerie ; Cyril Brette, 32 ans, ostéopathe indépendant ; Charles Hübscher, 48 ans, spécialiste au DDPS ; Bernard Rérat, 57 ans, quality manager en horlogerie ; Michel Rothen, 61 ans, professeur de français à la retraite ; Céline Magada, 20 ans, étudiante en lettres ; Claire Carpentier, 32 ans, support informatique ; Hélène Mondada, 43 ans, assistante sociale ; Véronique Gerbex, 55 ans, entrepreneure en restauration ; Suzanne Vianin, 65 ans, greffière à la retraite.

Les 10 livres sélectionnés sont :

Manikanetish de Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier)

Entre deux mondes d’Olivier Norek (Michel Lafon)

Sauver les meubles de Céline Zufferey (Gallimard)

La méthode Sisik de Laurent Graff (Le Dilettante)

La beauté des jours de Claudie Gallay (Actes Sud)

Trois jours chez ma tante d’Yves Ravey (Minuit)

Notre-Dame des égarées d’Alexandre Voisard (Zoé)

Une longue impatience de Gaëlle Josse (Noir sur Blanc)

Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur de Patrick Roegiers (Grasset)

Les guerres de mon père de Colombe Schneck (Stock)

Le salon accueillera, cette année encore, de nombreuses remises de prix : le Prix Kourouma, le Prix du public de la RTS, le Prix littéraire du premier roman romand SPG, le Prix RTS Littérature Ados 2018, le Prix Chronos, le prix Enfantaisie, le prix BD Zoom et le Prix du Photographe Voyageur.

De Saint-Exupéry à Cubitus en passant par le saké : toutes les expos à ne pas rater

« Sur les pas de Saint-Exupéry en Suisse » relatera sur le stand des Éditions Cabédita l’histoire du jeune Antoine à Fribourg, la place tenue par ce passage dans son existence, ainsi que les traces et les souvenirs de ce séjour dans ses œuvres. Le quotidien Le Courrier présentera pour ses 150 ans « IRRÉDUCTIBLE ! 150 ans d’infos à contre-courant », créée en partenariat avec la HEAD et retraçant sa riche histoire en abordant les multiples facettes de son identité si particulière. Autre anniversaire, celui des éditions Slatkine qui fêtent un siècle d’activité dans le livre à Genève ; l’occasion de se plonger dans « Slatkine 1918-2018. Cent ans de livres à Genève ». Le photographe Matthieu Zellweger entraînera les visiteurs au cœur du secret de fabrication du saké au Japon à travers ses fabuleuses images. Une exposition-animation inédite sur le célèbre et attachant personnage de BD Cubitus, « Des bulles et des croquettes », amusera sans nul doute petits et grands.

9 scènes thématiques déroulent le tapis rouge aux auteurs

L’apostrophe, la place du Moi, la place suisse, la scène philo, l’espace young adult, la scène de la bande dessinée, le Salon africain et la cuisine des livres accueilleront chaque jour des plumes d’ici et d’ailleurs qui embarqueront le public dans leurs genres littéraires plus addictifs les uns que les autres. Pour la seconde année consécutive, la scène médias sera le théâtre d’émissions, d’interviews et de débats sur des sujets d’actualité organisés par les médias présents. Le salon accueillera de nouveau la Gazette réalisée en collaboration avec l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de la Faculté des Sciences économiques de l’Université de Neuchâtel. Espace dédié aux cultures et aux littératures arabes, ICAM-L’Olivier proposera un programme de rencontres, une librairie thématique ainsi qu’une exposition d’artistes arabes contemporains. La Belle Province reviendra cette année sur le stand Québec Édition avec une belle délégation d’auteurs, une scène d’animations et une vaste sélection de titres de tous genres. L’Îlot Jeunesse, le Cercle et la CICAD seront également au rendez-vous.

Les auteurs

Plus de 1000 auteurs sont attendus, dont 500 programmés sur les scènes pour présenter leur actualité littéraire. Sont d’ores et déjà annoncées des personnalités comme Marc Levy, Douglas Kennedy, Éric Vuillard (Prix Goncourt 2017), Joël Dicker, Frédéric Beigbeder, Laure Mi Hyun Croset, Alexandre Jardin, Marc Voltenauer, Colombe Schneck, Tahar Ben Jelloun, Bernard Minier, Metin Arditi, Didier Burkhalter, Pierre Assouline, Asli Erdogan, Romain Puértolas, Irène Frain, Joseph Incardona et Marie Laberge. La programmation complète des scènes sera communiquée le 10 avril.

Les visuels du salon : tout un roman !

Cette année, le salon clame son amour pour la littérature à travers une campagne visuelle célébrant le livre. Trois affiches signées trivial mass, qui accompagne le salon depuis sept éditions, détournent les codes classiques des romans pour métamorphoser le Salon du livre… en livre. Au centre de chaque affiche, une grande couverture blanche habillée du mythique bandeau ici tout en couleur s’amusant des phrases promotionnelles délivre trois grands messages en lien avec la programmation 2018 du salon : « Le Valais va vous surprendre ! », « Un air de New York ! » et « À dévorer jusqu’au dernier jour ! ». Une campagne visuelle qui se veut élémentaire tout en distillant une dose d’humour chère au salon qui n’a jamais dit non à la malice et à l’impertinence.

Les 4es Assises de l’édition

Volet professionnel du Salon du livre, les 4es Assises de l’édition se tiendront mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril. Durant ces trois jours, échanges, tables rondes, interventions individuelles et ateliers seront proposés autour de sujets au cœur des préoccupations et problématiques des professionnels du monde du livre. Le mercredi 25 avril, les premières Assises du livre en Afrique permettront aux professionnels du continent d’échanger sur les grandes questions actuelles liées à l’édition en Afrique. Le jeudi 26 avril, les Assises de l’édition suisse et francophone seront rythmées par une matinée dédiée à des ateliers et un après-midi sous le signe de l’échange, de la réflexion et du témoignage : concentration, mutualisation et partage des savoirs en seront les axes principaux. La matinée du vendredi 27 avril sera articulée autour d’une rencontre inédite entre libraires francophones et éditeurs suisses et une rencontre autour de l’édition en Afrique.