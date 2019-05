Le 37ème marché de la poésie aura pour président d’honneur Charlélie Couture

Portrait de Charlélie Couture, Pacdesbois CC BY SAS 3.0



Cette manifestation, créée par l’éditeur Jean-Michel Place en 1983, se tient chaque année sur la place Saint-Sulpice à Paris. Elle est devenue, au fil des années, le plus grand rassemblement de poésie en France. Durant ces quelques jours, souvent ensoleillés, il réunit plusieurs centaines d’éditeurs et revues de poésie et de création littéraire. À leurs côtés, plus de 400 poètes sont également présents et viennent rencontrer leurs lecteurs. Chaque année, le marché de la poésie compte environ 50 000 visiteurs.Cette année, c’est le poète Charlélie Couture qui a été choisi pour tenir le rôle de président d’honneur de l’événement. Artiste polyvalent, il fait vivre une poésie protéiforme puisqu’il est également chanteur, compositeur, peintre et photographe.Propulsé sur le devant de la scène avec son album Poèmes Rock, il est devenu une figure phare de la poésie contemporaine. Artiste engagé, il défend une poésie ouverte sur le monde et presque politique qui a vocation « à bousculer les hommes et à changer le monde vers davantage de sens et de justice ». Il croit à la finalité de la poésie, à son pouvoir créateur de lien.Les Pays-Bas se voient également cette année offrir une place de choix, en tant qu’invités d’honneur de l’événement. Une délégation de 12 poètes hollandais sera présente et chacun partagera des performances poétiques diverses : du poème sur la page à la poésie déclamée ou même chantée. Leur présence sera l’occasion de mettre en lumière les liens entre la poésie française et la poésie néerlandaise.Parallèlement au marché de la poésie, s’ouvriront les États généraux permanents de la poésie, sous le thème des Métamorphoses du poème : l’occasion de réfléchir sur l’état de la poésie aujourd’hui et ses mutations.Des événements annexes se tiendront également en périphérie de la manifestation avec plus de 39 événements entre le 14 mai et le 29 juin.