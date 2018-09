Le 6e Prix des lecteurs de l'Escale du livre : sélection

Cette année encore, pour sa 6e édition, le Prix des Lecteurs - Escale du livre 2019 invite les lecteurs des bibliothèques de Bordeaux Métropole et du département à découvrir la vitalité de la littérature française contemporaine. 21 établissements de lecture publique de Bordeaux et sa métropole participent à ce grand événement littéraire...

Estelle Sarah-Bulle au Livre sur la Place 2018

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les cinq romans sélectionnés sont les suivants :

Là où les chiens aboient par la queue, Estelle-Sarah Bulle (Liana Levi)

Frère d’âme, David Diop (Seuil)

Ma dévotion, Julia Kerninon (Le Rouergue)

Les poteaux étaient carrés, Laurent Seyer (Finitude)

Pense aux pierres sous tes pas, Antoine Wauters (Verdier)

21 bibliothèques municipales de Bordeaux, de la Métropole et du département sont partenaires du Prix : Andernos-les-Bains, Bègles, Blanquefort, Bordeaux — Bacalan, Bastide, Bordeaux-Lac, Espace Diderot (handicap visuel), Grand-Parc, Meriadeck, St Michel/Capucins —, Budos, Floirac, Illats, Landiras, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Lormont, Talence, Villenave d'Ornon, Podensac, Saint-Médard-En-Jalles, ainsi que le Centre de Ressources Montaigne IUT/IJBA —Bordeaux, le Pôle Culture du Centre Hospitalier Charles Perrens —Bordeaux, le Centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan et les lycées Montesquieu —Bordeaux, Les Iris — Lormont et Sud Médoc —Le Taillan-Médoc pour le 3e Prix des lycéens qui dévoileront courant octobre, leur sélection de 3 romans parmi les 5 titres.

Des rencontres avec les auteurs et des lectures par le comédien Jérôme Thibault seront organisées jusqu’en février 2018 (accès libre et gratuit).

Les premières dates :

Mercredi 3 octobre à 19h : lectures à la bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Jeudi 4 octobre à 19h : lectures à la bibliothèque d'Andernos-les-Bains

Mardi 20 novembre et lundi 17 décembre à 15h : lectures au Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux

La remise du Prix des lecteurs se fera lors de L’Escale du livre, festival littéraire et salon du livre, dont la 17e édition aura lieu du 5 au 7 avril prochains.