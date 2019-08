Le bal des folles de Victoria Mas, prix Première Plume 2019 du Furet du Nord

De son côté, le Crédit Agricole Nord de France souhaite souligner l’aventure entrepreneuriale que constitue un « Premier Roman » porté à l’édition.Ce prix est décerné par un jury composé de 5 lecteurs collaborateurs du Crédit Agricole Nord de France, d’un lecteur du Cercle des Lecteurs Furet et de 4 libraires Furet du Nord.L’unanimité et l’enthousiasme ont porté le choix du jury vers : Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel).1885, Hôpital de la Salpêtrière, dans le service du Pr. Charcot les malades préparent le bal de printemps. Les malades... jeunes filles violentées, anciennes prostituées, hystériques, dépressives, mélancoliques... que l’on observe comme de la viande fraîche et que l’on "soigne" par l’hypnose ou autres traitements novateurs !« Le parti pris est clair. Tenons-le pour acquis. Les femmes tiennent le haut du pavé, les hommes demeurent à l’arrière-plan. Il ne s’agit pas de féminisme à proprement parler, l’écriture est plus tendre que militante », avions-nous écrit sur cet ouvrage.« Une plongée très poignante dans la condition féminine au XIXe siècle, qui met en exergue notre rapport à la différence », souligne Shirley, libraire au Furet de Roubaix, Présidente du Prix Première Plume. « Un roman qui parlera à toutes les femmes et devrait être lu par tous les hommes », assure Gabrielle, libraire au Furet de Valenciennes.Victoria Mas - Le bal des folles – Editions Albin Michel – 9782226442109 – 18,90 €