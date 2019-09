Le bal des folles reçoit le Prix Patrimoines de la Banque Privée BPE 2019

Une histoire qui nous plonge à la fin du XIXe siècle au cœur de la Pitié-Salpétrière, plus particulièrement dans le service du Professeur Charcot, où sont internées des femmes que leurs familles et la société rejettent. Inspirées de femmes qui ont existé, Victoria Mas livre des portraits incroyables et bouleversants d’aliénées dont la vie va se passer dans cet asile.Des scènes d’hypnose qui vont révolutionner la neurologie à cet incroyable « bal des folles » qui à la Mi-Carême, mêle les recluses et le Tout-Paris, nous nous attachons et faisons cause commune avec Louise, Thérèse, Eugénie et Geneviève. Un hymne à la liberté des femmes d’hier à… aujourd’hui.Victoria Mas publie là un premier roman prenant, d’une grande maîtrise et traversé par un bel espoir de sororité. Elle est la fille de la chanteuse Jeanne Mas.Victoria Mas - Le bal des folles - Albin Michel - 9782226442109 - 18,90 €