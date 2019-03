Le “Banquet du livre”, débaptisé par Livre Paris : on passe à la dinette ?

Un projet pas vraiment banquet-beul

On ne remettra pas le couvert

« Un maximum de com', un minimum de respect », lançait l’association, passablement exaspérée par « une usurpation de marque ». Et d’évoquer un « mépris incompréhensible pour notre travail et une source de confusions très préjudiciables ». De fait, l'affaire ne manquait pas de piquant.Contacts pris avec le Syndicat national de l’édition, coorganisateur avec Reed, puis avec le directeur général de Reed Expo, Michel Vilair, la situation n’avançait pas d’un iota. Pire, en réalité. « Ce qui doit les ennuyer, c’est qu’ils se sont approprié quelque chose qui ne leur appartient pas, et que le détenteur proteste. Et en plus, ils ont le toupet de monter sur leurs grands chevaux ! », s’étranglait l’association dans les colonnes de ActuaLitté Et puis, ce qui devait arriver, arriva, L’indépendant et La dépêche se firent l’écho de cette désinvolture parisienne, contraignant, enfin, Reed à prendre la parole — la société pas plus que le SNE n’avaient répondu à nos demandes de commentaires.L’association ne restera pas sur sa faim – ce qui, dans le cas d’un banquet, n’aurait pas manqué pas d’ironie, on en rira à satiété. Reed évoque en effet un « rendez-vous, privé, gratuit et sur invitation est pensé comme un moment joyeux entre les acteurs de Livre Paris, éditeurs, auteurs, représentants des pays exposants, journalistes et blogueurs, organisateurs, standistes ».En somme, le gratin du gotha — ActuaLitté ayant été convié, nous voici juge et partie, donc — et « toutes celles et ceux qui, par leur présence et leur engagement contribuent au succès de Livre Paris ».Reed se réfugie non sans maladresse derrière le terme de banquet qui serait « au demeurant généraliste », mais surtout « utilisé aujourd’hui par de très nombreuses autres manifestations sans que cela suscite de polémique particulière ». Le terme, peut-être, mais l’expression « Le Banquet du livre » est une marque déposée : créer de la convivialité en s’appropriant la marque d’un autre n’est pas vraiment ce que l’on pourrait appelé une réussite.Surtout pas dans un secteur qui se fait fort de défendre la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Passons... D'autant que les événements qui se servent le mot Banquet ne sont pas légion, un bête passage sur Google en attestera. Et quand bien même il s'en trouverait, le prestataire de Livre Paris, en tant que salon à portée nationale aurait a minima le devoir de se montrer un brin scrupuleux – sinon exemplaire.Reed promet n’avoir eu aucune intention de nuire — une simple recherche sur un moteur aurait pourtant permis de ne pas causer de dommage tout court — et souhaite couper court à la polémique. Le banquet du livre de Livre Paris changera donc de nom pour l’édition 2019, et les suivantes… sans pour autant que ne soit précisée la nouvelle dénomination.Cette fois, on prend le temps de la réflexion et de quelques recherches ? À éviter : Comédie du livre, Lire en Poche, Livre sur la place ou encore Quais du polar, suggestions à toutes fins utiles. Idem pour Le festin nu, qui aurait en plus d'étranges connotations.Le Banquet du livre, le vrai, se tiendra à Lagrasse (Aude), du 2 au 9 août. Cette manifestation, initiée par les éditions Verdier – qui célèbrent cette année leurs 40 ans – fut créée en 1995. Elle réunit écrivains, penseurs et philosophes, pour des échanges très suivis depuis leur création.