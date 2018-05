Le bestiaire de Mic Delinx s'expose chez Huberty & Breyne

Spécialisée dans le 9e art, la galerie parisienne Huberty & Breyne Gallery proposera une rétrospective de l’ensemble de la carrière de Mic Delinx du 23 mai au 23 juin prochain. Un mois pour découvrir les planches animalières du dessinateur et auteur autodidacte ainsi que tous les autres héros ayant précédé La jungle en folie.









De son vrai nom Michel Houdelinckx, il était le créateur de La jungle en folie et de tout son bestiaire loufoque. Il commence sa carrière dans la bande dessinée en publiant de simples illustrations dans les années 1950. Décédé en 2002, il aura illustré les scénarios des plus grands tels René Goscinny, Yves Duval, Jean Tabary ou encore Christian Godard, ainsi que les siens propres, et laisse derrière lui des centaines de planches.



À l’image d’Osamu Tezuka, le dieu du manga, c’est sa passion de l’animation qui influencera le plus ses travaux. Et cela s’en ressent dès les premiers coups de crayon avec ses publications dans les magazines Pierrot, Lisette, ou encore Fripounet et Marisette. La rétrospective présentera d’ailleurs des planches originales de ses séries Jim Trapper ou César Reporter, datant de la même époque.



Mais ce coup de crayon s’affirme vraiment dans les pages de Pilote. Il signe pour le magazine les aventures de Buck Gallo, qui incarnent le style emblématique de l’artiste. Une fois établi, il faudra attendre 1969 et l’époque Pif Gadget pour que La Jungle en Folie lui apporte la reconnaissance auprès du grand public.



« J’évite le plus possible d’avoir affaire à des personnages humains. Qu’Hollywood s’en charge. Je possède un royaume à moi dans lequel des animaux et même des objets inanimés parlent, pensent et agissent comme des êtres humains, mais avec un charme supérieur d’un monde féerique et magique qui convient à ma poésie » disait l’artiste de sa série La Jungle en Folie.



Profitez de la rétrospective pour redécouvrir ou faire découvrir les personnages emblématiques de cette série dont Joe, le tigre végétarien, Mortimer, le serpent à sornettes, Perette la chevrette amoureuse ou encore Potame, l’hippo médecin et les pies persifleuses. Mais aussi des planches originales méconnues retraçant le parcours de ce travailleur acharné.

< >



Le vernissage aura lieu le mardi 22 mai à la galerie parisienne Huberty & Breyne Gallery qui se situe dans le 1er arrondissement de Paris.