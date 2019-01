Le biopic sur Tolkien sortira en salle le 3 mai au Royaume-Uni

Première affiche pour l'annonce du film Tolkien

En travaux depuis 2013, Tolkien devrait se concentrer sur la jeunesse du créateur de Bilbo le Hobbit. De sa naissance en Afrique du Sud à son enfance dans les contrées du Worcestershire, le film passera sur son engagement dans l'armée américaine durant la Première Guerre Mondiale. Les séquelles liées à cette expérience au front, en Europe, seront les éléments déclencheurs de son entreprise créative de la Terre du Milieu.Le film sera interprété par Lily Collins, Colm Meaney, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney, Craig Roberts, Laura Donnelly, Genevieve O'Reilly, Pam Ferris et Derek Jacobi, et est réalisé par Dome Karukoski d'après un scénario de David Gleeson et Stephen Beresford.J.R.R. Tolkien est l’un des auteurs britanniques les plus célèbres de l’histoire. Les trois tomes du Seigneur des Anneaux se sont écoulés à plus de 150 millions d’exemplaires dans le monde entier et ont inspiré la trilogie de films de Peter Jackson, qui compte parmi les trilogies les plus réussies sur le plan financier et critique. Son succès a donné lieu à une seconde série de films, consacré cette fois à Bilbo le Hobbit, qui a servi de préquel aux longs métrages du Seigneur des Anneaux.Un autre élément intéressant à noter : l’achat de Fox par Disney devrait être finalisé dans les prochaines semaines. Donc, le biopic a de fortes chances d'être en salle au moment où Mickey aura déjà le contrôle de la Fox. Ce sera probablement l’une des premières sorties majeures dont héritera le studio au lendemain de la fusion.via Seenit.