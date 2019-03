Le Britannique Tim Willocks remporte le prix Le Point du Polar européen 2019

Lors d'un week-end arrosé au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse en voiture une jeune Noire sans logis qui erre dans la rue. Ni lui ni ses amis ne préviennent les secours alors que la victime agonise. La mère du chauffeur, Margot Le Roux, femme puissante qui règne sur les mines du Northern Cape, décide de couvrir son fils. Pourquoi compromettre une carrière qui s'annonce brillante à cause d'une pauvresse ? Dans un pays où la corruption règne à tous les étages, tout le monde s'en fout. Tout le monde, sauf Turner, un flic noir des Homicides. Lorsqu'il arrive sur le territoire des Le Roux, une région aride et désertique, la confrontation va être terrible, entre cet homme déterminé à faire la justice, à tout prix, et cette femme décidée à protéger son fils, à tout prix.

« Le travail de Tim Willocks, qui laisse une marque indélébile à ceux qui le découvrent, a profondément influencé notre maison et notre ligne éditoriale. Depuis dix ans, défendre son œuvre magistrale est une de nos plusgrandes fiertés, et passer du temps avec lui sur les routes, un bonheur à chaque fois renouvelé. La Mort selon Turner marque son grand retour au noir contemporain et nous sommes très heureux de le voir couronné par ce beau prix du polar européen », affirme la maison d'édition Sonatine.Cette année, le jury présidé par Jean-Louis Debré (ancien président du Conseil constitutionnel, président du Conseil supérieur des archives, écrivain) était composé de Hannelore Cayre (lauréate du prix Le Point du Polar européen 2017), Jacques Dupont (Le Point), Irène Frain (écrivaine), René Fregni (écrivain), Marie-Françoise Leclère (Le Point), Julie Malaure (Le Point), Christophe Ono-dit-Biot (Le Point), Jean-Louis Pietri (ancien commandant de la PJ de Marseille, écrivain) et François Pirola (président du festival Quais du Polar).Le résumé de l'éditeur pour La Mort selon Turner :« Un roman shakespearien sur les terres de Deon Meyer, qualifié par notre jury de “violent”, “cruel”, “épouvantable”, et même “inhumain”, mais plébiscité à l’unanimité pour son histoire, son style, son souffle et, finalement, sa rémanence, signe de sa puissance littéraire », souligne Julie Malaure, journaliste du Point.Tim Willocks succède donc à la Suédoise Malin Persson Giolito qui avait remporté le prix l’année dernière avec Rien de plus grand, traduit par Laurence Mennerich (Presses de la Cité).Le prix, décerné à Lyon dans le cadre du festival Quais du polar dont Le Point est partenaire, sera remis le vendredi 29 mars par Jean-Louis Debré, au palais de la Bourse, à 19 heures.