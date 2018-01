Le casting de The Boys, série adapté d'un comic de Garth Ennis, dévoilé

Le casting de The Boys, la nouvelle série en production d'Amazon, mise en scène par Evan Goldberg et Seth Rogen et tirée de la bande dessinée éponyme de Garth Ennis, vient d'être révélé. Il est maintenant possible de mettre des visages sur les superhéros corrompus, ennemis du groupe de justiciers The Boys, et que les membres ont décidé de faire tomber.







Dans un monde de superhéros, ces derniers sont employés par l'agence Vought-American comme le groupe The Seven (Les Sept) qui se sont laissés corrompre par la célébrité. Le catsting a été dévoilé par Deadline : Antony Starr (American Gothic) dans le rôle du chef de l'équipe de The Seven, Homelander (le Protecteur de la Patrie), Dominique McElligott (The Last Tycoon) dans celui de Queen Maeve (Reine Maeve).





Jessie T. Usher (Survivor’s Remorse) sera le speedster A-Train, Chace Crawford (Gossip Girl) incarnera The Deep, un superhéros aquatique, et Nathan Mitchell (iZombie) jouera Black Noir, un expert en arts martiaux masqué.



De son côté, Erin Moriarty (Jessica Jones) a déjà signé pour incarner Annie/Starlight, une aspirante superhéroïne.



Le tournage de la série The Boys est prévu au printemps 2018 et sera diffusé en 2019.





Via Deadline