Le casting revisité de l'adaptation de Doctor Sleep s'étoffe peu à peu

Annoncée pour le début de l'année 2020, l’adaptation de Doctor Sleep de Stephen King prend doucement forme. La suite de Shining met en scène Danny Torrance bien après les évènements à l’hôtel Overlook, mais évoque aussi la genèse de l’action par flashback. Dès lors, c’est un casting revisité qui incarnera les versions jeunes de Wendy et Jack Torrance.







Alex Essoe prend la place de Shelley Duval pour incarner Wendy, que l’on espère un peu moins caricaturale. Elle jouera aux côtés d’Ewan McGregor, qui campera le rôle de Danny adulte. Rebecca Ferguson deviendra Rose the Hat, à la tête de la secte qui s’intéresse à Danny pour ses dons psychologiques. Crow Daddy, son bras droit, sera interprété par Zahn McClarnon que l’on connait bien dans la série Westworld.



Dans Doctor Sleep, on retrouve Danny Torrance des années après Shining. Dans la quarantaine, il est toujours aux prises avec les événements traumatisants de l’hôtel Overlook. Devenant peu à peu le reflet de son père, Danny noie ses souvenirs et sa douleur dans l’alcool, qui permet également de mettre en veille ses aptitudes si particulières.



Seulement, il décide de combattre son alcoolisme et de mettre son don au service d’une maison de retraite, venant en aide aux mourants. Lorsqu’il entre en contact avec Abra, une jeune fille de 12 ans au potentiel similaire, il découvre l'existence d’un groupe de fanatiques à la recherche des enfants lumières. Pour lui porter secours, il se replonge dans l'horreur.