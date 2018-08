Le Centre Culturel Irlandais organise son premier festival du polar irlandais

Benjamin Black, Liz Nugent, Alex Barclay et Eoin McNamee



Reconnue pour ses romanciers et poètes, l'Irlande du polar se caractérise elle aussi par son lyrisme et son amour de la langue : le Centre Culture Irlandais a voulu rendre hommage à cette littérature et à ses particularités à travers un festival.

Après l'ouverture de John Banville suivront lectures et discussions avec quelques auteurs de polars parmi les plus en vue autour de thèmes tels que l'éthique du roman basé sur un fait divers réel (Sam Bungey, Jennifer Forde, Eoin McNamee, Niamh O'Connor), l'essor du thriller psychologique (Declan Burke, Jane Casey, Liz Nugent), l'Irlande comme toile de fond pour la fiction policière (Alex Barclay, Declan Hughes) ou l'adaptation de ce genre à l'écran (Jo Spain).

À la fin de chacune des soirées de débats, vers 21h, une projection d'un épisode de la série irlandaise Love/Hate sera proposée, en version VOSTFR.

Noire Émeraude, Festival du Polar irlandais

Centre Culturel Irlandais

5 rue des Irlandais

Paris 5e



Réservations sur le site du centre ou à l'adresse reservations@centreculturelirlandais.com