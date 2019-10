Le Centre culturel Suisse arrime la littérature à l'heure de l'automne

ActuaLitté CC BY SA 2.0$

Programme:

À l'heure de cette rentrée littéraire 2019, le Centre culturel Suisse, en partenariat avec le département de Littérature de la fondation Pro Helvetia Zurich, accueillera une dizaine d'écrivains ayant publié récemment des ouvrages, en langue originale ou traduits en français. Ceux-ci pouvant tant relever du genre de la poésie, qu'être écrits en prose, s'adresser à la jeunesse ou être sous forme de bande dessinée.Ce nouveau rendez-vous biannuel propose ainsi une approche de la littérature, tout en promouvant sa diversité. Au programme, lecture, performances, danse, concert et bien évidemment dédicace et rencontre avec les auteurs. Sera également mise à l'honneur pour cette édition, la maison d'édition suisse D'autre part, spécialisée dans la publication de littérature suisse d'expression française et des images, depuis 1997.Situé au coeur du Marais, le Centre culturel suisse (CCS) a pour vocation de faire connaître en France une création contemporaine helvétique ouverte sur le monde, d’y favoriser le rayonnement des artistes suisses, et d'encourager les échanges entre les scènes artistiques suisses et françaises.VENDREDI 22 NOVEMBRE19h30Révolution aux confins d’Annette Hug (Edition Zoé)Lecture de la traductrice Camille Luscher et rencontre20hPetite Brume de Jean-Pierre Rochat (Editions d’autre part)Lecture par le comédien Jean-Luc Johannides et rencontre avec l’auteur20h30 De Fiel et de fleurs de Guy Y. Chevalley (Edition L’Age d’Homme)Lecture de l’auteur et rencontre21h30Manifeste incertain 8 de Frédéric Pajak (Edition Noir sur Blanc)Lecture performance de l’auteur et rencontre22hSafari de Laurence Boissier (Edition arts&fiction) et Oppis ohni Bombe de Gerhard MeisterLecture performance bilingue bernois-français par les auteursSAMEDI 23 NOVEMBRE18h30Ville bavarde de Guillaume Rihs (Editions d’autre part)Lecture-performance de l’auteur19h30Sortir de l’Ombre d’Anna Ruchat (Editions d’En Bas)Lecture de l’auteure, rencontre avec l’auteure et la traductrice Véronique Volpato20hGrand National de Roland Buti (Edition Zoé)Lecture et rencontre avec l’auteur21hHypertopie d’André Ourednik (Editions La Baconnière)Lecture-performance par l’auteur21h30Ma Ralentie d’Odile Cornuz (Editions d’autre part)Lecture musicale d’Odile Cornuz et Anne Gillot (clarinette)