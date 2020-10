Le château de mon père, lauréat du premier Prix BD Lecteurs.com

Comment imaginer que voici 150 ans, il a fallu toute la détermination de Pierre de Nohlac pour sortir de l'oubli le Château de Versailles ?

Comme toute sa famille, Henri mène une vie de château... Et pas dans n'importe lequel ! Au Château de Versailles où son père travaille. Mais grandir dans un palais ne rend pas la vie forcément plus belle, surtout lorsque votre père a décidé de dédier la sienne à cet édifice.

En 1887, Pierre de Nolhac est nommé attaché au Château de Versailles afin de veiller sur ses collections, derniers trésors d'une royauté désormais abolie. Le jeune homme a de l'ambition : rapidement promu conservateur, il veut que le palais du Roi-Soleil retrouve une place de choix dans le cœur des politiciens, des artistes, des Français tout simplement. Il mettra toute son énergie pour redonner au lieu ses lettres de noblesse... Mais à quel prix pour sa vie personnelle et celle de ses proches ?

Son fils Henri nous conte sa vie de famille et de château, un récit mêlant joies et drames, petite et grande histoire...

Les lauréats reçoivent une dotation de 5000 € et leur ouvrage, publié par La Boîte à Bulles en partenariat avec le château de Versailles, bénéficie d’une campagne d’accompagnement dans la presse, sur le web et à l’occasion d’événements littéraires choisis.Sous la présidence de Florence Cestac, dessinatrice, autrice, éditrice et marraine de l’opération BD 2020, le jury de ce Prix BD Lecteurs.com est composé de Samuel Chauveau de la Librairie Bulle (Le Mans), de Lionel Arnould représentant de l’équipe du site SambaBD.net et de 6 lectrices et lecteurs passionnés de bande dessinée, tous issus de la communauté lecteurs.com.Le résumé de l'éditeur pour Le château de mon père :« J’ai été ravie de participer à cette première édition entourée de vrais lecteurs et amateurs de bande dessinée venus de diverses régions de France. Plus de 5000 bandes dessinées sortent tous les ans en France, ce prix peut vraiment aider un album à être mis en lumière », souligne Florence Cestac.