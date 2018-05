Le château de Versailles crée son Prix du livre d'Histoire

Le château de Versailles se dote d'un prix littéraire, annonce l'établissement, pour récompenser un livre historique qui s'inscrit dans le cadre chronologique des XVIIe et XVIIIe siècles. Le livre portera sur la France ou un autre pays, et n'a pas nécessairement à être lié au château de Versailles. Cette nouvelle récompense sera décernée pour la première fois le 14 mai prochain, au château.

(photo d'illustration, Patrick Nouhailler, CC BY-SA 2.0)

Le nouveau prix littéraire a pour objectif de soutenir et de mettre en lumière le dynamisme de la production éditoriale en matière de recherche historique. L'ouvrage récompensé s'inscrira dans le cadre chronologique des XVIIe et XVIIIe siècles. Il pourra à la fois concerner la France ou tout autre pays, sans que sa thématique soit nécessairement liée au château de Versailles.Pour cette première édition, 72 ouvrages provenant de 35 maisons d'édition ont été soumis à un comité de lecture constitué d’historiens, d’historiens de l’art, d’archivistes ou de libraires spécialisés. À l'issue de leurs délibérations, cinq ouvrages ont été sélectionnés afin d’être présentés au jury.Louis XVII, Hélène Becquet, PerrinChoiseul - L'obsession du pouvoir, Monique Cottret, TallandierCamille et Lucile Desmoulins, Hervé Leuwers, FayardDessiner pour bâtir - Le métier d'architecte au XVIIe siècle, Alexandre Cojannot et Alexandre Gady, co-édition Le Passage-Archives nationalesFêtes et folies en France à la fin de l'Ancien Régime, Didier Masseau, CNRS ÉditionsLe jury rassemble Yves Carlier, conservateur en chef du château de Versailles, président du comité de lecture, Joël Cornette, historien, Emmanuel Laurentin, journaliste, producteur de La Fabrique de l'Histoire, France Culture, Olivier Magnan, blogueur Arts et Culture, François de Mazières, maire de Versailles, Christine Orban, romancière, Erik Orsenna, de l'Académie française, Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et Emmanuel de Waresquiel, historien.Le premier Prix Château de Versailles du livre d'Histoire sera décerné le lundi 14 mai prochain au château de Versailles, en présence des membres du jury.