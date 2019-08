Le Cheval pâle, série adaptée d'Agatha Christie, commence son tournage

Louise McLaren, CC BY 2.0

The Pale Horse (Le cheval pâle, trad. Janine Lévy au Masque), réunit maintenant Kaya Scodelario et Rufus Sewell, puisque le tournage a commencé. Ils rejoignent Bertie Carvel, Sean Pertwee et Henry Lloyd Hughes dans la réalisation.Adapté par Sarah Phelps, le livre suit les aventures de l’écrivain Mark Easterbrook, incarné par Rufus Sewell, qui tente de découvrir ce que signifie une liste de noms trouvés dans le sabot d’une femme décédée. Son enquête va le conduire dans le village de Much Deeping, et une bien étrange auberge : Le cheval pâle.La rumeur court que des sorcières tentent de se débarrasser de parents fortunés, ayant recours à la magie noire. Mais pour le romancier, il doit bien se trouver une explication rationnelle, crénom de nom.Tommy Bulfin, de BBC Drama accueille avec plaisir le début du tournage, saluant par la même les scripts de Sarah Phelps. Quant à James Prichard, qui dirige Agatha Christie Limited, il souligne toute l’originalité de l’adaptation.« C’est une histoire très différente de la plupart des écrits de mon arrière-grand-mère, et Sarah a atteint de sommets. » Amazon Prime Vidéo est partenaire de coproduction – une promesse de longue date –, et Endeavour Content se chargera des ventes à l’international.Pas de date de sortie encore annoncée.via Hollywood reporter