Le chien et l'homme : jeunesse, roman, essai, trois livres récompensés

Trois lauréats ont été désignés par le Jury parmi une cinquantaine d’ouvrages en lice, dans les catégories « roman », « ouvrage documentaire » et, nouveauté cette année, la catégorie « jeunesse ».Dans la catégorie « roman », après avoir récompensé Secret d’Irlande de Geneviève Gaeng en 2018, le Jury décerne cette année le Prix à Vies de chien, le dernier roman de Laura Trompette, publié aux Éditions Pygmalion. Un roman qui a séduit l'ensemble des membres du Jury et dont les ventes soutiennent de plus la SPA.Dans la catégorie « ouvrage documentaire », le Jury a décerné le Prix à Patrick Pageat, pour son ouvrage Le plus bel ami de l’Homme paru aux Éditions Solar, qui succède ainsi à Max Carli, François-Xavier Allonneauet Serge Simon pour leur guide J’éduque et je dresse mon chien. Du loup au chien, de la bête sauvage au fidèle compagnon, ce livre nous invite à parcourir le monde pour découvrir comment le chien est devenu « le plus bel ami de l'homme », un voyage passionnant, prolongement du film documentaire éponyme diffusé en début d'année sur France 2.Le Lauréat de la nouvelle catégorie « jeunesse » du Prix Littéraire de la SCC est Le premier petit chien du Monde de Michel Gay, paru aux Éditions L’école des Loisirs. « À la préhistoire, les “toutes premières fois du monde” furent souvent vécues en s’amusant, par de très jeunes personnes. Dans sa série sur la préhistoire, Michel Gay nous raconte le début de l’écriture avec Cromignon, l’invention de la terre cuite avec la poupée de Cropetite et, dans ce troisième album, comment un louveteau devient le premier petit chien du monde », indique l'éditeur en résumé.Les membres du Jury du 11e Prix littéraire de la SCC ont également attribué 6 Mentions spéciales à des ouvrages ayant particulièrement retenu leur attentionDepuis 2006, le Prix littéraire de la Société Centrale Canine récompense la meilleure œuvre francophone valorisant les relations entre l’Homme et le chien. Les ouvrages primés sont des œuvres littéraires (roman, nouvelle, essai...), des travaux techniques (vétérinaire, cynotechnique, historique, scientifique...) ou, depuis 2019, un ouvrage jeunesse (album, roman, nouvelle...) ayant pour but une meilleure connaissance des liens entre l’Homme et son animal favori.