Le CNC remet son 4ème Prix du livre de cinéma

Les Carnets, tome III de René Allio, ouvrage dirigé par Annette Guillaumin et Myriam Tsikounas et édité par Deuxième Epoque Marco Ferreri – Dépense de la mélancolie de Rochelle Fack, aux éditions de l’Oeil Introduction à une véritable histoire du cinéma de Jean-Luc Godard, nouvelle interprétation des notes proposée par Nicole Brenez, aux éditions de l’Oeil George Méliès. La Naissance du cinéma de Laurent Mannoni, chez Flammarion.

Dirigé par Clément Lafite et Tami Williams Qu’est-ce que le cinéma ? de Germaine Dulac et Marie-Anne Colson-Malleville est un ouvrage théorique et historique qui recueille les notes inédites de Germaine Dulac rassemblées par son assistante et compagne Marie-Anne Colson-Malleville et préservées dans les archives de Light Cone. Dans ce manuscrit la cinéaste féministe d’avant-garde, scénariste, productrice, théoricienne du cinéma, développe une réflexion sur le cinéma aux échos très contemporains.«L’œuvre et la pensée de Germaine Dulac ont beaucoup compté dans l’histoire du cinéma. Ce livre permet de mieux la connaître et de l’apprécier. C’est très important pour faire vivre la cinéphilie, qui est d’ailleurs l’une des missions du CNC », a déclaré le président du CNC Dominique Boutonnat.Le prix du livre de cinéma est doté de 10 000 € : 5 000 € sont versés à la maison d’édition à des fins de promotion du livre, et 5 000 € aux deux directeurs d’ouvrage.Enfin le Jury a décidé d’accorder un soutien, en amont de leur publication, à 4 projets :Le jury 2020 présidé par la comédienne et écrivaine isabelle Carré est composé d’Alain Kruger (journaliste et producteur, vice-président du Jury), d’Iris Bry (comédienne), de Juliette Cerf (journaliste à Télérama), de Carole Desbarats (directrice artistique des rencontres nationales du Havre sur les séries) et de Vincent Monadé (Président du Centre national du livre) ainsi que d’un représentant de la FNAC.