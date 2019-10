Le coeur converti : violoncelle et viole de gambe pour Stefan Hertman

En clôture de l’édition 2019, les passionnés pourront assister à une stupéfiante rencontre : Silvia Lenzi, au violoncelle et viole de gambe, et Didier Flamand pour la lecture musicale de Le coeur converti (écrit par Stefan Hertmans, traduction d’Isabelle Rosselin, publié chez Gallimard).Lorsque Stefan Hertmans apprend que Monieux, le petit village provençal où il a élu domicile, a été le théâtre d’un pogrom il y a mille ans et qu’un trésor y serait caché, il part à la recherche d’indices. Une lettre de recommandation découverte dans une synagogue du Caire le met sur la trace d’une jeune noble normande, descendante des Vikings, qui, à la fin du XIe siècle, convertie par amour pour un fils de rabbin, aurait trouvé refuge à Monieux.C’est le début d’un conte passionnant et d’une grandiose reconstitution littéraire du Moyen Âge. Et par la voix de Didier Flamand, prenant appui sur des sources authentiques, nous partons sur les traces de Vigdis et David, dans un monde en pleine mutation.Une enquête qui nous entraîne dans un univers chaotique, mais aussi au cœur d’une histoire d’amour tragique. La viole de gambe et le violoncelle de Silvia Lenzi accompagnent ce parcours, avec pour guide cette figure féminine en exil, véritable héroïne contemporaine.Conception et adaptation Nadine Eghels Production Textes & Voix. Spectacle gratuit, donné à l’auditorium ; Réservation sur contact@litteratures-europeennes.com