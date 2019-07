Le collège noir et les Marsupilamis s'invitent au Cartoon Forum

Les Marsupilamis, chez Dargaud

85 projets inédits venus de toute l’Europe seront présentés, indique l'organisation du Cartoon Forum, dont pour moitié destinés aux enfants. 24 pays différents sont représentés, sachant que la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, le Danemark, la Finlande et l'Espagne mènent la sélection : la France, avec 25 projets, est largement en tête, suivie par la Belgique, avec 9 projets.



Néanmoins, le marché de la série d'animation continue de croitre, et s'étend vers le reste de l'Europe : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Macédoine et l’Ukraine seront aussi présents à Cartoon Forum.



Parmi les projets, notons deux adaptations : la première est celle du Collège noir, une série de bandes dessinées signée par Ulysse Malassagne chez Milan. Cette série d'animation de 52 épisodes de 11 minutes est développée par Milan Presse et Bayard Jeunesse Animation, et confiée aux bons soins du studio La Cachette, cofondé et dirigé par Malassagne lui-même.



L'autre projet rappellera bien des souvenirs puisqu'il s'agit des Marsupilamis, une nouvelle version animée du personnage créé par Franquin, cette fois accompagné d'autres congénères. Créé pour une aventure de Spirou, le marsupial avait fait plusieurs apparitions dans l'œuvre de Franquin, a eu droit à ses propres bandes dessinées, sans Franquin, avant d'être adapté en série animée, par Disney, puis par Marathon Média.





Cette nouvelle série, elle, est produite par Dargaud Media et Dupuis Édition et Audiovisuel : elle comprend 52 épisodes de 13 minutes.



L'événement Cartoon Forum a été créé en 1990 dans le but d’encourager la coproduction et la distribution de l’animation européenne pour la télévision et les nouvelles plates-formes de médias. Il a aidé 775 séries animées à obtenir un financement, qui se chiffre au total à 2,7 milliards €, selon les organisateurs.