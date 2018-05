Le commissaire Dupin de Jean-Luc Bannalec enquête sur France 3

France 3 annonce la diffusion, à partir du 17 juin prochain, d'une série tirée des livres de Jean-Luc Bannalec, Les enquêtes du commissaire Dupin, publiés depuis 2014 aux Presses de la Cité. 6 épisodes de 90 minutes, réalisés par Matthias Tiefenbacher et Thomas Roth, seront proposés aux téléspectateurs. C'est Pasquale Aleardi qui prête ses traits au commissaire Dupin.

Scénarisés par Martin Ess et Gernot Gricksch, les différents épisodes s'inspirent des livres publiés aux Presses de la Cité. Le dernier de la série est d'ailleurs entré en librairies en mars 2018, sous le titre Péril en mer d'Iroise : Une enquête du commissaire Dupin, traduit par Nadine Fontaine.

Jean-Luc Bannalec est le pseudonyme de Jörg Bong, écrivain et éditeur allemand, directeur de la maison d'édition S. Fischer Verlag. Le commissaire Dupin a d'ailleurs connu un succès important en Allemagne, et la série programmée par France 3 a été diffusée en premier par ARD, en Allemagne. Iris Kiefer et Mathias Lösel s'étaient chargés de la production.





Outre Pasquale Aleardi, le casting réunit Jan Georg Schutte (Kadeg), Ludwig Blochberger (Riwal) et Annika Blendl (Nolwenn).

Le commissaire Georges Dupin est muté par mesure disciplinaire de Paris à Concarneau, en Bretagne. Ses enquêtes nous feront visiter les plus beaux paysages bretons, que ce citadin grognon va apprendre à apprécier.

Le résumé de la série :