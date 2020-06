Le concours d'écriture France Bleu récompensera ses lauréats le 15 juin

À partir de septembre, les élèves de CM2, collèges et lycées, guidés par leurs enseignants, ont travaillé sur leur récit. Seuls ou en groupe, ils devaient se projeter 30 ans dans le futur pour écrire une nouvelle sur la manière dont notre planète allait être sauvée. En janvier dernier, c’était au tour du grand public de se mettre au clavier, l’esprit optimiste, pour rédiger un texte et le déposer sur le site francebleu.fr.Avec « 2050, bonne nouvelle pour la Terre » la radio souhaitait sensibiliser les jeunes à la lecture, la recherche, le travail collectif et bien sûr à l’écriture, avec le pari d’éveiller de véritables vocations. Portée au niveau régional par France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, cette seconde édition a réuni plusieurs centaines de contributeurs et près de 250 histoires.45 de ces « bonnes nouvelles pour la Terre » ont été sélectionnées, la remise des prix ce fera ce 15 juin. Les classes lauréates se verront offrir des bons d’achat à utiliser dans le réseau des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire. Les participants individuels gagneront le roman de Sandrine Collette, Et toujours les Forêts, publié aux éditions JC Lattès, lauréate 2020 du Prix du livre France Bleu PAGE des Libraires.Les histoires les plus courtes seront mises en ondes par les équipes de France Bleu et diffusées tout l’été sur l’antenne de France Bleu Loire Océan et à découvrir en podcast sur francebleu.fr crédit photo : Kevin Gill CC BY 2.0