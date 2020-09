Le concours Si on lisait à voix haute ouvre sa deuxième édition

L’année dernière, près de 140.000 élèves se sont inscrits. Tout au long de l’année, ils ont travaillé en classe avec leurs professeurs. Douze d’entre eux ont franchi les sélections et se sont retrouvés pour une finale diffusés en prime time.Les phases du concours se dérouleront tout au long de l’année et les finalistes seront départagés lors d’une grande finale diffusée France 5 et présentée par François Busnel.Qui succèdera à Cathy Mvogo et Mohamed-Iyad, les deux vainqueurs de la première édition Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire vos élèves, rendez-vous à l’adresse suivante