Le Congrès annuel des Bibliothèques de l'OCLC à Marseille en 2019

L'OCLC (Online Computer Library Center), coopérative mondiale de bibliothèques, tiendra son congrès annuel en France, à Marseille. Sous le slogan « Change the game », soit « Comment changer la donne », le congrès se déroulera les 26 et 27 février 2019, à Marseille, au sein de l’emblématique Palais du Pharo qui surplombe la méditerranée et le Vieux Port.





(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)







L'OCLC célèbrera en 2019 une décennie de conférences régionales qui ont inspiré les bibliothécaires d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Pour cette édition organisée en France, la question centrale sera tout simplement « Comment les bibliothèques peuvent-elles être moteurs de la transformation ? », en écho aux possibilités d'action des bibliothèques dans l'Agenda 2030 de l'ONU.

Les 2 jours de conférences s’articuleront autour de cette vaste question. 4 axes de conférences sont proposés :

- Technologie et Innovation : De l’évolution à la révolution. Comment tracer une voie radicalement différente ?

- Espaces et Ressources : Des collections aux connexions. Comment redéfinir les services de votre bibliothèque ?

- Analyse et données : Ce que nous comptons et ce qui compte réellement. Comment mesurer vos résultats d’activité ?

- Utilité publique : Des alliés aux ambassadeurs. Comment devenir indispensables à votre communauté ?

Ce congrès s’adresse à tous les directeurs de bibliothèques et bibliothécaires, mais aussi aux musées et services d'archives. L'inscription est gratuite et s'effectue à cette adresse.

Parmi les intervenants confirmés, Alexandre Lacroix, philosophe, auteur et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, sur la révolution digitale et le rôle des bibliothèques dans une ère de changements ; Emmanuelle Bermes de la Bibliothèque Nationale de France, et Johann Berti et Fanny Clain, tous deux à la direction de la bibliothèque de l’Université d’Aix-Marseille, plus grande université francophone à ce jour.