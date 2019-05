Le conseil d'administration du Salon du livre de Montréal se renouvelle

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Cette année, six postes étaient à pourvoir au conseil d’administration. Après un processus de mise en candidature et une élection, en voici la nouvelle composition :Comité exécutifPrésidente Gilda RoutyVice-présidente Claude Ayerdi-MartinTrésorier Christian ChevrierSecrétaire Pierre BourdonAdministratrices et AdministrateursCatherine ChiassonGuy RodgersAlexandrine FoulonRémy SimardÉric GhedinMariève TalbotLorrie Jean-LouisLa Corporation s’est également enrichie de nouveaux membres, enthousiastes à l'idée d'apporter leur expertise, leur vision et leur énergie. Ils sont : Suzanne Aubry, Marc-André Audet, Martin Balthazar, Catherine Chiasson, Martin Granger, Laïty Ndiaye, Louis Rastelli et Jonathan Vartabédian.Pour leur part, Claude Bouchard, Jeanne Lemire et Laureen Moock-Colombani ont choisi de se retirer de la Corporation. Toute personne physique peut devenir membre de la Corporation, par désignation du conseil d’administration. Les membres sont nommés à titre individuel et la majorité doit être issue des métiers du livre, sans collèges électoraux.« Le véritable succès du Salon du livre de Montréal réside dans sa capacité à mobiliser tant le grand public que les professionnels du milieu, à fédérer et à rassembler autour d’une fête de la lecture et de la bibliodiversité. La valorisation de la lecture est au centre des préoccupations du Salon », indique le directeur général, Olivier Gougeon.« Et pour valoriser la lecture, il faut faire circuler les livres partout, continuer d’en écrire et d’en publier, sous toutes leurs formes, les montrer, les partager, les critiquer, les offrir... »Est également mis en ligne le rapport annuel 2018. Pour mémoire, le salon aura réuni quelque 120.000 visiteurs au cours de son édition de novembre dernier. Quant à l’édition 2019, elle entend accorder une plus grande place à la littérature jeunesse , du 20 au 25 novembre prochains.