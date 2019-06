Le créateur de Game of Thrones s'investit dans un nouveau projet

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Meow Wolf est une société d’art et de divertissement créée par un collectif d’artistes en 2008. Elle propose des expériences immersives et interactives qui transportent les spectateurs dans un univers fantastique qu'il s'agit de découvrir et d'explorer. Cela inclut des installations où se croisent art et réalité, ainsi que des productions vidéo et musicales. À l’origine, le collectif artistique louait des lieux pour organiser des expositions et des événements musicaux underground.Ce n’est pas la première fois George RR Martin apporte sa pierre à l’édifice. En 2015, il avait participé au financement d’une piste de bowling vacante. C'est ainsi que le collectif avait aussi ouvert son premier espace permanent à Santa Fe, The Meow Wolf Art Complex, ainsi que sa première installation fixe : House of Eternal Return.L’attraction présente une maison mystérieuse multidimensionnelle composée de passages secrets et de tableaux surréalistes mettant en vedette les artistes, architectes et designers de Meow Wolf. Ainsi qu’un centre d’apprentissage, un café, une salle de concert, un bar et des lieux de restauration en plein air.Vince Kadlubek, le PDG de Meow Wolf, déclare « Meow Wolf ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans le soutien généreux de George. Il nous a donné notre chance et a donné à nos artistes la plateforme dont ils avaient besoin pour créer l’House of Eternal Return. C’est un honneur de l’avoir dans notre équipe et nous sommes impatients de voir ce qu’il peut nous aider à accomplir. »Le créateur de Game of Thrones semble lui aussi impatient de faire fructifier cette collaboration. « Dès le début, l’équipe de Meow Wolf a su capté ma curiosité », dit-il. Il poursuit : « Lorsque Vince m’a proposé pour la première fois d’acheter et de rénover un bowling, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Cependant, ils ont vraiment suscité mon intérêt et leur vision m’a poussé à bout — un monde de science-fiction couvrant plusieurs univers — ils m’ont offert quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant. J’ai hâte de continuer à faire grandir le monde du Meow Wolf pour les années à venir. »Un documentaire retraçant les origines de la société d’art et de divertissement, Meow Wolf : Origin Story, a été réalisé en 2018 par Jilann Spitzmiller et Morgan Capps.via Deadline