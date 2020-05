Le créateur de Peaky Blinders adapte Les Grandes Espérances de Dickens

Signature de Charles Dickens (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

1812. Philip Pirrip, dit Pip, grandit dans un village du Kent, sous la férule de sa sœur et de son beau-frère. Un soir, dans le cimetière où reposent ses parents, l'orphelin est surpris par un forçat évadé qui le contraint à lui procurer vivres et outils afin de scier ses chaînes... Devenu garçon de compagnie d'une vieille excentrique, l'implacable Miss Havisham, Pip s'éprend de sa fille adoptive, la belle et froide Estella. Une passion qui éveille en lui une ardente ambition. Lorsqu'il apprend que l'attend un mystérieux héritage, le jeune homme fuit sa famille pour gagner Londres, dans l'espoir d'y devenir un gentleman...

Le réalisateur Ridley Scott et l'acteur Tom Hardy, que l'on pouvait d'ailleurs retrouver dans Peaky Blinders, font partie de ce projet d'adaptation en tant que producteurs exécutifs. Steven Knight lui-même produira cette mini-série en six parties, aux côtés de Dean Baker, David W. Zucker, Kate Crowe et Mona Qureshi pour la BBC, la même équipe que l'adaptation précédente de Dickens, Un conte de Noël, diffusée en décembre 2019.« J'ai choisi d'adapter Les Grandes Espérances à l'écran pas seulement pour ses personnages intemporels, mais aussi pour son histoire très contemporaine », explique Steven Knight. « Une histoire de rigueur et de mobilité sociale à la fois, racontée d'un point de vue à la première personne, très sensible. En tant que fils de forgeron, l'histoire de Pip [Philip Pirrip, le personnage principal, NdR] depuis les fourneaux jusqu'aux hautes sphères m'a beaucoup touché. »Le résumé des Grandes Espérances :Une histoire d'ascension sociale, donc, qui a connu un franc succès auprès des réalisateurs et scénaristes : Les Grandes Espérances a été adapté par David Lean (1946), Alfonso Cuarón (1998) ou encore Mike Newell (2012).Pour l'instant, aucune date de diffusion n'a été avancée.via Variety