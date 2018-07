Le Crime en héritage, un documentaire sur Agatha Christie et le cinéma

Avis aux amateurs de livres policiers, et tout particulièrement de ceux signés par la reine du crime, Agatha Christie : l'auteure et scénariste Anne Martinetti et le réalisateur Benjamin Clavel se sont lancés dans la création d'un documentaire sur les liens entre l'auteure et le cinéma. Le Crime en héritage a désormais besoin de ses futurs spectateurs pour se concrétiser.





Dix petits nègres, Le Crime de l'Orient-Express, Mort sur le Nil... Ces titres évoquent des livres, mais aussi, sans doute, des films. C'est cet aspect de l'œuvre d'Agatha Christie que propose de découvrir le documentaire Le Crime en héritage : « Le Crime en héritage est un film de 52 minutes qui vous fait voyager dans le sillage cinématographique de la romancière la plus lue au monde, sur les lieux qui lui ont inspiré ses plus grandes œuvres et nourri leurs adaptations pour le septième art. »

Les chaînes du groupe Canal + Ciné + Frisson et Polar+ ont accepté le projet d'Anne Martinetti et Benjamin Clavel, produit par Otago Productions, mais un écueil les oblige désormais à passer par un projet de financement participatif, sur Ulule : « Nous pensions obtenir un complément de financement du CNC. Malheureusement, ce dernier ne nous a pas suivis sur ce projet », expliquent les deux initiateurs.

Ils comptent désormais sur les curieux et amateurs d'Agatha Christie pour boucler leur financement et leur film : en effet, Martinetti et Clavel souhaitent réaliser de nouveaux entretiens avec des acteurs de l'industrie cinématographique. Dont Kenneth Branagh, excusez du peu, qui a récemment réalisé Le Crime de l'Orient-Express et devrait apparaitre dans une autre adaptation de Christie, Mort sur le Nil.

Mais aussi Angela Lansbury et Jacqueline Bisset, qui viendront s'ajouter à Patrick Doyle (le compositeur de la bande originale du Crime de l’Orient Express de K. Branagh), James Prichard (l’arrière-petit-fils d’Agatha Christie), Michael Green (le scénariste du Crime de l’Orient Express de K. Branagh), Pascal Bonitzer (le réalisateur du Grand Alibi) ou encore Gilles Paquet-Brenner (le réalisateur de Crooked House).



Enfin, de nombreux lieux de tournage des films tirés de l'œuvre d'Agatha Christie seront explorés, notamment en Égypte, avec une croisière à bord du Steam Ship Sudan...

De nombreuses contreparties sont prévues pour les participants au crowdfunding, dont le prochain livre d’Anne Martinetti, À la poursuite d’Agatha Christie, à paraître en octobre 2018 aux éditions Hugo & Cie.