Le Cycle d'Oz de Lyman Frank Baum bientôt adapté en série télévisée

The Wizard of Oz, Victor Fleming (1939) - Insomnia Cured Here, CC BY SA 2.0



Adapté, une fois et une autre





Legendary Television a récemment acquis les droits de production de la saga tirée de l'univers d'Oz, créé par L. Frank Baum au début du XXe siècle. L'entreprise américaine travaillera en collaboration avec la société de production dj2 Entertainment.Ed Ricourt sera le producteur, aux côtés de Dmitri M. Johnson et Stephan Bugaj. « Je suis ravi de collaborer avec Legendary TV et dj2 pour adapter mon interprétation de la riche et complexe série de livres OZ de Baum. Elle a vraiment influencé ma créativité depuis mon enfance », a déclaré Ricourt.L. Frank Baum a écrit quatorze romans se déroulant au pays d'Oz, à commencer par le plus connu en 1900, The Wonderful Wizard of Oz (illustré par William Wallace Denslow, éditions George M. Hill Compan). Ce roman pour enfant a été édité pour la première fois en France en 1931 aux éditions Denoël sous la traduction de Marcelle Gauwin. Le Magicien d'Oz, qui devait être au départ un ouvrage unique, a ensuite connu de nombreuses suites.Son énorme succès a en effet conduit à la création de treize autres livres écrits par Baum, tous illustrés par l'artiste John R. Neill. Les deux derniers livres de la série ont été publiés après la mort de Baum en 1919.Le Cycle d'Oz a déjà donné lieu à de nombreuses adaptations sur petit et grand écrans au cours de la dernière décennie. La plus célèbre est la comédie musicale de Victor Fleming (1939), avec Judy Garland dans le rôle de Dorothy Gale et Frank Morgan dans le rôle du magicien. Plus récemment, NBC a tenté de moderniser la saga avec Emerald City , une série d'Heroic Fantasy imaginé d'après le Magicien d'Oz. Elle a été diffusée en 2017 et comprenait seulement une saison de 10 épisodes.Ed Ricourt assure que cette nouvelle série s'attaquera aux histoires et aux personnages dans Le Cycle d'Oz qui n'ont jamais été exploités.Une description officielle de la série a déjà été amorcée: « Lorsqu’une sorcière, pourtant exilée depuis longtemps, revient à Oz, apportant avec elle la peur, la division et la guerre, le seul espoir pour les habitants est une servante, qui pourrait bien devenir la femme la plus puissante et la plus dangereuse du pays. »Ed Ricourt est connu pour avoir coécrit le scénario du film à succès Insaisissables (titre original : Now You See Me) en 2013. Plus récemment, il a été scénariste pour les séries Wayward Pines et Jessica Jones. Il fait actuellement partie de la production de Raising Dion , une série qui sera prochainement diffusée sur Netflix.Via Variety