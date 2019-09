Le Cycle de Terremer d'Ursula K. Le Guin adapté en série télévisée

Détail de la couverture des Contes de Terremer au Livre de Poche (traduction de Pierre-Paul Durastanti)

Le Cycle de Terremer fait pleinement partie de ces sagas marquantes de la fantasy mondiale, au même titre que Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien ou Le Monde de Narnia de CS Lewis. Aussi, une adaptation de grande ampleur se faisait attendre depuis un moment : en 2004, une simple mini-série, diffusée par Sci Fi, n'avait pas suffi à contenter les amateurs de l'œuvre.Rebelote, donc, annonce Deadline , avec des moyens et une ambition un peu plus à la hauteur du Cycle de Terremer d'Ursula K. Le Guin. L'année passée, peu de temps avant son décès en janvier 2018, l'auteure avait accordé les droits d'adaptation de ses livres à la Fox, avec dans l'idée une série de films. A priori, le projet sur les rails se dirigerait plutôt vers une série destinée à la télévision.Le studio A24 figure aux côtés de la Fox du côté de la production, avec la productrice Jennifer Fox (Nightcrawler), et la série doit encore être présentée aux différentes chaines américaines, pour faire monter les enchères en vue de sa diffusion.« Ursula Le Guin est une légende de la littérature, avec de nombreux fans dans le monde, où ses livres ont été traduits dans pratiquement toutes les langues connues », se réjouit Jennifer Fox. « Elle n'est pas très éloignée de Tolkien en termes d'influence sur le genre et, peu avant de mourir, elle a accepté de me confier son travail. Ce projet représente ainsi une quête sacrée et une priorité pour moi, tout autant que l'opportunité pour créer une œuvre majeure dans la culture américaine. »Les informations sur le projet sont rares, mais il devra faire face à la concurrence, entre autres, de la série Le Seigneur des Anneaux, chez Amazon , et d'À la croisée des mondes, du côté de la BBC . Encore que ce goût pour la fantasy en série pourrait éveiller l'intérêt des chaines...En France, les livres du Cycle de Terremer sont publiés par Le Livre de Poche dans des traductions de Pierre-Paul Durastanti, Françoise Maillet ou encore Isabelle Delord.