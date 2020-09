Le dernier best-seller de Michael Connelly adapté au cinéma

Selon Deadline , Denis O’Sullivan et Jeff Kalligheri de Compelling Pictures produiront et financeront le futur long métrage au côté de l’auteur qui se chargera d’écrire le scénario.Fair Warning est sorti cet été et met en scène Jack McEvoy, un journaliste enquêteur que l’on a souvent décrit comme l’alter ego du romancier, Connelly ayant été lui-même journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires pendant des années. Les personnages de l’auteur évoluent tous dans le même univers et se croisent régulièrement, cet ouvrage est le troisième de la série sur McEvoy.L’univers du journaliste est désormais considéré comme une franchise potentielle. Les deux livres qui retraçaient ses précédentes enquêtes — L’Oiseau des ténèbres et L’Épouvantail (traduction Robert Pépin ed. Seuil) — étaient également des best-sellers du New York Times. Connelly et les producteurs ont ainsi déjà prévu d’adapter ces oeuvres après Fair Warning.L’ouvrage est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande... La traduction française sera publiée par Calmann-Lévy au printemps 2021.