Le Désosseur de Jeffery Deaver bientôt adapté en série

Lincoln Rhyme était sans doute le criminologue le plus célèbre des Etats-Unis, capable de dresser le portrait complet d'un tueur à partir de quelques indices recueillis sur la scène du crime. Mais Rhyme, blessé lors d'une enquête, n'est plus qu'un grand paralysé, esprit brillant dans un corps inerte, infirme sarcastique dont la seule obsession est d'en finir avec cette vie.

Jusqu'à la découverte d'un cadavre enterré au bord d'une voie ferrée, dont seule une main ensanglantée sort de terre. A regret, Rhyme va reprendre du service pour traquer l'assassin du fond de son lit. L'homme est lancé à la poursuite de nouvelles victimes et il faut, pour les sauver, déchiffrer au plus vite les traces qu'il sème sur son passage avec la volonté diabolique de brouiller les pistes.



Via Via Deadline

L’oeuvre littéraire de Jeffery Deaver va de nouveau être adaptée. En effet, NBC vient d'annoncer qu'elle avait commandé le pilote d'une série adaptée de son roman policier Le Désosseur, publié en 1997.On compte 9 ouvrages qui suivent le personnage de Lincoln Rythmes. Pour le moment, NBC ne devrait adapter que le premier tome.Le résumé de l'éditeur pour Le Désosseur :VJ Boyd et Mark Bianculli seront chargé du scénario. Seth Gordon, connu notamment pour avoir réalisé la série Atypical sur Netflix, sera le réalisateur. Sony Pictures TV et Universal TV seront à la production, en collaboration avec Keshet Studios.James Tate Ellington (Remember Me, Quantico, The Brave) incarnera le rôle principal de Lincoln Rhyme aux côtés de Russell Hornsby (The Hate U Give) et Arielle Kebbel (Vampire Diaries, Hawaii 5-0).Ses romans policiers ont déjà donné vie au film Bone Collector (2000) réalisé par Phillip Noyce avec Denzel Washington et Angelina Jolie dans les rôles principaux.