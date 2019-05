Le développement du prêt de livres numériques dans la francophonie

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Prêter le livre numérique

Soutenir le livre papier

Développer le numérique

Le prêt numérique en bibliothèque est un secteur en structuration. Les modèles de diffusion et de répartition économique sont en constante évolution. Les différents acteurs, de la maison d’édition à la bibliothèque, en passant par la librairie, doivent être sensibilisés à ces questions nouvelles afin d’y apporter des réponses pertinentes. L’enjeu principal est l’affranchissement d’Adobe, par la création de DRM (gestion des droits numériques) indépendantes, et la simplification générale de la démarche d’emprunt pour le public.Au Québec, la plateforme Bibliopresto s’est développée à grande vitesse depuis sa création en 2012. Jean-François Cusson, son directeur général, affirme que « les emprunts de livres numériques n’ont pas prétérité les emprunts papier, bien au contraire. C’est donc qu’un nouveau public a été conquis ».En Belgique, la transition s’avère plus lente et complexe. En effet, la culture numérique peine à s’imposer, une méfiance est entretenue à l’égard de ce mode diffusion. Et lorsque la motivation et l’intérêt sont présents, ce sont les finances qui font souvent défaut. Stéphane Dumas, vice-président de l’Association des Bibliothèques de France, a souligné l’aspect hautement politique de ces enjeux et a formulé son vif souhait que les pouvoirs publics s’en emparent.Les pouvoirs publics s’attachent à comprendre les besoins des maisons d’édition pour y répondre plus efficacement. Ceux-ci varient grandement en fonction des spécificités territoriales et les réponses dépendent fondamentalement des structures politiques en place.En Suisse romande, le rapport Corajoud a donné l’impulsion pour la création du programme Livre+, qui propose des conventions de subventionnement sur trois ans. Le modèle québécois encourage quant à lui la prise de risque et l’innovation pour les entreprises culturelles.En Belgique, « la solidarité entre les maillons de la chaîne est au cœur de la politique de soutien », explique Nadine Vanwelkenhuyzen, directrice du Service général des Lettres et du Livre, une charte a ainsi été créée pour garantir la cohésion de cette chaîne. Du côté de la France, en région Val de Loire, la dimension interprofessionnelle est valorisée, via l’organisation de rencontres entre les différents acteurs de la chaîne du livre.Du côté des bénéficiaires, si ceux-ci reconnaissent l’utilité de ces démarches de soutien, ils ont insisté sur la nécessité de les pérenniser, afin de stabiliser les projets et l’activité générale des maisons d’édition.Le numérique littéraire dépend-il du papier ? Doit-il demeurer uniquement son pendant dématérialisé ? Est-il encore pertinent de parler de « virage numérique », alors que celui-ci s’amorce depuis vingt ans et est déjà très avancé dans d’autres formes artistiques ?Pour Christiane Vadnais, chargée des projets numériques aux éditions Alto (Québec), « le numérique représente la possibilité de s’affranchir de la narration linéaire ». Des projets sont en cours de développement, afin d’explorer toutes les potentialités créatives de ce média.Olivier Babel, secrétaire général de l’ASDEL, a rappelé que la formation des éditeurs était essentielle, afin de les encourager à investir le secteur numérique. Anne Tarou, responsable des sites internet chez Payot, a en effet souligné que la littérature suisse romande était très peu présente dans les catalogues numériques.par Noémi Schaub