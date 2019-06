Le Disque-monde de Terry Pratchett adapté en long métrage d'animation

“Très Terry Pratchett”

Vous connaissez l’histoire du joueur de flûte de Hamelin ?

Les rats avaient envahi la ville, les habitants se désespéraient ; un joueur de flûte vint les sauver, qui ensorcela les rats au son de son instrument et les fit quitter la ville derrière lui pour les noyer dans la rivière.

Imaginez maintenant des rats intelligents qui soient de mèche avec le joueur de flûte... et pilotés par le roi de l’arnaque soi-même, le fabuleux Maurice, le chat de tous les chats. Ça, c’est une combine qui peut rapporter gros. Jusqu’au jour où la fine équipe s’attaque au bourg de Bad Igoince où l’attendent le mystère, la terreur et le Mal.

Le Disque-monde est un monde imaginaire de fantasy burlesque développé à partir de 1983, dans la suite de romans « Les Annales du Disque-monde ». L’auteur est l’écrivain britannique Thierry Pratchett décédé en 2015. Ce monde se veut absurde et comique, où règnent l’irrationnel et la satire.La série comporte 41 volumes, dont 35 annales et 6 romans dédiés à un plus jeune public. Il existe également des ouvrages « hors-série ».Les 4 volumes intitulés Science du Disque-monde, sont, à la différence du reste, des ouvrages de vulgarisation scientifique qui gardent une trame romancée et humoristique propre à la série.Toutes les traductions sont l’œuvre de Patrick Couton, qui a reçu le grand prix de l’Imaginaire en 1998 pour son travail. Les titres sont publiés en France depuis 1993 par la maison d’édition L’Atalante, dans sa collection La Dentelle du cygne. Et depuis 1997 par les éditions Pocket, dans les collections Science-fiction puis Fantasy.L’univers qu’il a créé remporte un vif succès chez les amateurs de fantasy avec plus de dix millions de livres vendus au Royaume-Uni et 546 traductions dans le monde entier.Le Fabuleux Maurice et ses rongeurs savants sera produit par Ulysses Filmproduktion et Cantilever Media. Terry Rossio (Shrek, Aladdin) s’occupera du scénario, tandis que Carter Goodrich (Ratatatouille, Brave) s’occupera des personnages.Selon la production, le scénario et le ton du film seront « très Terry Pratchett » et « très fidèles à sa vision », mais les personnages du film seront un peu différents de ceux du livre.La production devrait commencer à la fin de l’année, en vue d’une sortie en salle au début de 2022. Parallèlement, la BBC Studios a sorti depuis 2018 une série inspirée du Disque-monde de l’écrivain, The Watch Le directeur général de Narrativia, Rob Wilkins a indiqué que Pratchett « serait ravi des personnages de Carter Goodrich. Pour Terry, donner vie à cette histoire était si important, et cela me contrarie qu’il ne puisse pas voir le film fini, mais les équipes d’Ulysses Filmproduktion et de Cantilever Media honorent sa vision et je suis absolument ravi ».Un résumé du titre Le Fabuleux Maurice et ses rongeurs savants :





Via ComicBook.