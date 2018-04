Le distributeur d'histoires courtes de Short Edition séduit encore et encore

Les Distributeurs d’Histoires Courtes (ou DHC), créés par la maison de publication Short Edition, fleurissent en France et à l’étranger. Ce succès leur a fait remporter un innovation award au CES 2018 (salon consacré à l’électronique), à Las Vegas, ainsi qu’une invitation à la conférence annuelle TED2018 « The Age of Amazement » (L’âge de l’émerveillement) à Vancouver. Elle se déroule actuellement et jusqu’au 14 avril.

ActuaLitté, CC BY-SA 2.0





Short Edition est la seule startup non-américaine à avoir été invitée à la conférence. Quatre distributeurs sont installés sur place. De surcroît, la maison d’édition propose via le DHC, un concours d’écriture ouvert à tous les participants de la conférence, sur le thème « A moment of amazement » que l’on peut traduire par « Un instant d’émerveillement », à raconter.



L’appareil est une borne connectée qui offre, sur papier et gratuitement, des nouvelles et des poèmes à lire en 1, 3 ou 5 minutes. Ainsi, depuis son inauguration en 2015, 150 distributeurs ont été installés en France et aux USA et plus de 2,3 millions d’histoires ont été imprimées. Elle rassemble 19 millions de lectures d’œuvres sur le site, 230.000 lecteurs abonnés et 8.000 auteurs approuvés par la communauté.

Le réalisateur Francis Ford Coppola a été le premier aux États-Unis à être séduit par cette innovation et décidait a alors d’en installer un dans son café Zoetrope à San Francisco. Depuis, il en a aussi équipé deux de ses vignobles en Californie et est devenu associé de Short Édition, pour contribuer à propulser la littérature dans des lieux inattendus.



D’autres lieux sur le continent nord américain ont adopté le distributeur, des galeries commerciales comme le Prudential Center à Boston, mais aussi la ville de West Palm Beach en Floride, la Penn State University (5 machines sur le campus et une plateforme d’écriture dédiée), la Columbus City Schools, dans l’Ohio (5 Distributeurs Jeunesse), l’Irvine Company, l’ambassade de France à New York ainsi que l’aéroport international d’Edmonton au Canada.