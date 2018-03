Le Dit d'Aka d'Ursula K. Le Guin sera adapté sur grand écran

Le roman de science-fiction Le Dit d'Aka de l'auteure américaine Ursula K. Le Guin — décédée il y a un peu plus d'un mois — sera adapté sur grand écran par la réalisatrice Leena Pendharkar. L'actrice canadienne Rekha Sharma est pressentie pour incarner l'héroïne, Sutty.



(K. Kendall, CC BY 2.0)



La grande vague des adaptations de romans de science-fiction, sur grand ou petit écran (on ne peut s'empêcher de penser à Altered Carbon ou Blade Runner 2049), vient d'emporter l'œuvre d'Ursula K. Le Guin, décédée en janvier dernier.

Selon The Hollywood Reporter, qui a révélé la nouvelle, le film adapté de Le Dit d'Aka — ou The Telling en version originale — sera produit par Bayview Film, réalisé par Leena Pendharkar (20 Weeks, Raspberry Magic) et incarné par Rekha Sharma (John Doe, Battlestar Galactica).

La production devrait commencer un peu plus tard cette année, et une sortie en salle est prévue pour 2019.

« Je suis honorée de présenter à l'écran le travail de l'un des écrivains les plus estimés de la science-fiction, surtout en ces temps où des voix féminines fortes sont nécessaires. The Telling est un film de science-fiction humaniste sur une femme essayant de trouver son chemin dans une culture envahie par la technologie » explique la réalisatrice.

Selon Rizwan Virk, fondateur de Bayview Film, Ursula K. Le Guin avait commencé à travailler avec l'équipe sur le scénario, avant sa disparition. « The Telling raconte une histoire très personnelle d'auto-exploration tout en explorant des thèmes beaucoup plus larges liés à la science, aux civilisations extraterrestres, à la liberté religieuse et au progrès technologique », ajoute-t-il.



Le résumé de l'éditeur pour Le Dit d'Aka :



Sutty, l’Indienne, est envoyée par la confédération galactique sur une planète récemment contactée, Aka.

Aka connaît un équilibre fragile. La découverte de l’existence d’une civilisation galactique, l’Ekumen, a tiré Aka de sa culture demeurée statique depuis des millénaires.

Une société furieusement scientiste a entrepris de rattraper ce qu’elle tient pour son retard, et est allée jusqu’à éradiquer les anciens contes et livres, vecteurs de superstition selon ses dirigeants.

Sutty elle-même vient de la Terre, un monde qui a connu une violente réaction fondamentaliste et antiscientifique dont il s’extrait à peine. Peut-être, pour cette raison, est-elle la mieux placée pour retrouver et sauver ce qui peut l’être de la vieille culture contenue dans le Dit d’Aka.

Et réconcilier le passé et l’avenir.



Ursula K. Le Guin – Le Dit d'Aka – Le livre de poche – 9782253110927 – 9,10 €