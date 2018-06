Le Dôme Montparnasse lance le Prix “Double Dôme”

À la belle époque et dans les années folles, le Dôme était le QG de nombreuses personnalités aimant se retrouver dans ce lieu mythique de Montparnasse : Pablo Picasso, Simone de Beauvoir, Man Ray, Ernest Hemingway...





Crédit photo/onzième-avenue





Aujourd’hui la tradition se perpétue et des artistes reconnus ou en devenir : écrivain(e) s, musicien(e) s, peintres, photographes... continuent d’animer cette institution unique à Paris.



Afin d’honorer cette tradition et le travail de talents émergents, Maxime et Édouard Bras propriétaires du Dôme ont eu l’idée de créer (avec le concours de Charlotte Dumas Vorzet — Bureau 2C+)



le Prix Double Dôme prenant en compte différentes catégories artistiques : musique, littérature et arts visuels. Il sera décerné chaque année à une et un artistes francophones émergents par un jury paritaire (chaque sélection d’artistes jusqu’aux deux lauréats respecte la parité).

Le 18 juin 2018, le jury s’est réuni pour sélectionner la première liste des noms d’où sortiront le 10 octobre deux personnalités artistiques en pleine ascension, féminine et masculine, futurs lauréats du prix Double Dôme.

Les 12 artistes retenus à l’issue du premier vote :



Côté femmes : Charlotte Abramow, réalisatrice et photographe. Katrien de Blauwer, plasticienne et photographe. Amélie Cordonnier, auteure de « Trancher », 1er roman chez Flammarion. Clara Luciani, chanteuse, pour son 1er album « Sainte Victoire ». Christelle Téa, plasticienne. Mélanie Wenger, photographe.



Côté hommes : Vincent Almendros, auteur de « Faire mouche » aux éd. de Minuit. François-Henri Désérable, auteur de « Un certain Monsieur Pikielny » chez Gallimard. Pierre Faure, photographe. Nicolas Foé, chanteur. HER, groupe/musique. Thomas Lévy-Lasnes, peintre.



Rendez-vous le 11 septembre 2018 pour la publication de notre seconde liste, où seront choisis 6 artistes parmi les 12 distingués le 18 juin. Remise du prix Double Dôme le 10 octobre.