Le fameux rapport Mueller devient une bande dessinée

Chad Hurd/Business Insider Chad Hurd/Business Insider





Le Business Insider, un site web d’information américain créé en 2007, a décidé de réorganiser l’histoire du rapport Muller et de l’illustrer afin de le rendre plus simple à lire.



En effet, le site remarque : « On dirait que personne n'a lu le rapport Mueller. C’est dommage, car c’est un document important, décrivant les crimes possibles commis par un président américain en exercice. Mais ne pas le lire est logique. En tant que récit, le document est un désastre. Et à 448 pages, il est trop long à parcourir. »



« Et pourtant, dans le rapport Mueller, il existe un récit qui se lit en partie comme un thriller, une comédie, une tragédie — et, ce qui est le plus important — comme un acte d’accusation. L’histoire avait juste besoin d’être réorganisée sous une meilleure forme », poursuit-il.