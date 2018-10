Le Faucon et le Soldat de l'hiver unis dans une série Disney

Disney prépare un après-Netflix pour les séries et personnages Marvel, et un projet de grande ampleur vient d'être dévoilé : une série exclusive au service de streaming du géant du divertissement, mettant en scène, le Soldat de l'hiver, alias Bucky, et Faucon, alias Sam Wilson.

Anthony Mackie et Sebastian Stan, qui interprètent respectivement le Faucon et le Soldat de l'hiver, devraient tous deux reprendre du service dans une série qui les réunirait à l'écran. Si Bucky a fait sa première apparition dans le film Captain America: First Avenger, en 2011, il a ensuite fait son retour dans Captain America: Le Soldat de l'hiver, en 2014, où il croise la route du Faucon.

D'abord antagonistes, les deux personnages ont plusieurs échanges assez relevés dans le film, ce qui laisse augurer un versant comédie assez développé dans la série à venir. Aucun détail du scénario n'a filtré, mais Variety a appris que Malcolm Spellman, connu pour la série Empire du côté de la Fox, planchait actuellement à l'écriture.

Marvel et Disney n'ont pas commenté l'information, mais elle semble raccord avec les différents projets que les deux sociétés développent pour l'avenir des super-héros : Netflix écarté du champ de la production, Disney se réservera la diffusion de plusieurs séries — aucun film n'est annoncé pour le moment — sur son service de streaming, qui devrait être en ligne en 2019.

Pour l'instant, deux séries, l'une consacrée à Loki et l'autre à la Sorcière rouge, semblent aussi dans les tuyaux. Le retour des acteurs des films semble évidemment indispensable, et il faudrait s'attendre à des séries d'une dizaine d'épisodes dont le budget sera comparable à celui d'un long-métrage...