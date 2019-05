Le Festival du Livre de Collioure, "D'une mer à l'autre"

Le vendredi 6 septembre au soir, des membres de l’ONG catalane Open Arms, dédiée au sauvetage de vies humaines en mer, et notamment en Méditerranée, seront présents lors de la soirée maritime pour la projection du film qui leur est consacré.Le samedi 7, cinq auteurs : Hoda Barakat, Selma Dabbagh, Ramon Erra, Clément Belin et Aymen Gharbi présenteront leurs œuvres littéraires. Le dimanche 8 sera consacré à des thématiques plus sociétales.Gildas Girodeau, Directeur Artistique du Festival, expose les enjeux du débat de cette année : « Depuis toujours la Méditerranée est un pays en soi. On y cultive les mêmes végétaux, on y a inventé la voile latine, on y élève les enfants de la même manière, les façons de cuisiner se ressemblent, les anciens y sont respectés, le matriarcat prédomine. Mais depuis quelque temps cet univers est présenté comme une frontière. Qu’en est-il exactement ? Trois écrivain(e)s de Méditerranée orientale, l’autre côté de cette néo-frontière, viendront débattre avec des Catalans, et un dessinateur de l’univers maritime. Pourquoi la Catalogne en contre point ? Parce que c’est à Barcelona qu’a eu lieu la plus grosse manifestation européenne en faveur de l’accueil des réfugiés, c’était en 2017. Dans une Europe qui se crispe de plus en plus, y a-t-il une singularité catalane, ou plus largement méditerranéenne, sur ce sujet ? Ce sera la question subsidiaire de cette édition 2019, et ce sera passionnant ! »De plus une quinzaine d’éditeurs et une quarantaine d’auteurs viendront compléter la liste des grands invités du festival. Les Médiathèques intercommunales seront partenaires de l’édition de 2019, et vont apporter leur soutien via divers évènements et ateliers. Celle de Colliours, située Place du Général Leclerc, accueillera l’installation de la plasticienne et dessinatrice Hélène Peytavi intitulée "Traversées et territoires", ainsi que la réalisation de plusieurs fresques sur le même thème, par les enfants du village et les associations partenaires.Parallèlement aux tables rondes qui se succéderont, trois ateliers thématiques pour grands et petits seront ouverts et gratuits au public. Le dimanche matin, une balade littéraire est prévue pour rencontrer les lieux fréquentés par quatre auteurs ayant auparavant vécu à Collioure : Patrick O’Brian, Jean-Marc Reiser, Antonio Machado et Boris Darnaudet.Pour plus d'informations, consultez le livret du festival.