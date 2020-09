Le Festival du livre de Nice n'aura pas lieu en septembre 2020

Photographie : illustration, Metro Centric, CC BY 2.0

En raison de la crise sanitaire actuelle et de la circulation active de la Covid-19, l’édition 2020 du Festival du Livre initialement prévue du 18 au 20 septembre au Jardin Albert Ier aura lieu les 28, 29 et 30 mai 2021, indique la ville de Nice dans un communiqué.« La Ville de Nice, depuis l’apparition de la Covid-19 sur son territoire, a toujours été soucieuse de maintenir du lien social et de poursuivre sa mission de diffusion de la culture auprès des publics », tient à rappeler la municipalité, qui renvoie vers sa plateforme cultivez-vous.nice.fr, où l'on retrouve notamment des expositions et des visites virtuelles autour du patrimoine.Sous la présidence de Sylvain Tesson, plus de 200 écrivains devaient retrouver le public , pendant trois jours, au Jardin Albert-1er, pour des rencontres et dédicaces, animations, débats, lectures et autres spectacles.