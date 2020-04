Le Festival du premier roman de Chambéry donne rendez-vous pour ses Extras

Au Festival du premier roman de Chambéry, en 2019

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Prévu du 13 au 17 mai 2020 à Chambéry, le Festival du premier roman se change finalement pour s'adapter à la situation : « Version inédite du Festival du premier roman, l'événement conserve ce qui fait sa force : 22 primo-romanciers choisis pour vous, par le réseau de Lectures Plurielles, et 9 invités que vous pourrez rencontrer sans modération lors de débats, ateliers, apéros ou spectacles. Mais les Extras vous réserveront aussi d'autres surprises », affirment les organisateurs.Le tiers-lieu culturel « La Base », à l'Espace Malraux de Chambéry, accueillera les Extras du Festival du premier roman, avec la présence de nombreuses librairies indépendantes du territoire, pour des dédicaces, des apéros et d'autres temps forts.L'écrivain Laurent Binet, habitué du Festival puisque venu pour ces deux premiers romans HhhH et La septième fonction du langage (Grasset), restera l'invité d'honneur de cette manifestation inédite. Il revient avec Civilizations (Grasset, 2019, Grand prix du roman de l'Académie française) pour accompagner les premiers pas des lauréats de cette année et retrouver le public chambérien.