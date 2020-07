Le Festival du premier roman s'offre une version inédite

Le Festival du Premier roman se déroule chaque année depuis 1987 à Chambéry dans le département de la Savoie. Il a notamment pour but de faire émerger nouveaux talents, de nouvelles écritures. Malgré quelques changements, l’événement conserve ainsi ce qui fait sa force : 22 primo-romanciers choisis par le réseau de Lectures Plurielles, et 9 invités à rencontrer sans modération lors de débats, ateliers, apéros ou spectacles.

Crédit photo : ActuaLitté - Chapiteau du festival du Premier roman

Cette année le festival propose plus de 50 rendez-vous pendant 3 jours : autant d’occasions de plonger dans l’univers des différents invités, en français, mais également en allemand, anglais, espagnol, italien et roumain.L’écrivain Laurent Binet, habitué du Festival puisque venu pour ses deux premiers romans HhhH et La septième fonction du langage (ed. Grasset), est l’invité d’honneur de cette manifestation inédite. Il arrive avec Civilizations (ed. Grasset, Grand prix du roman de l’Académie française) pour accompagner les premiers pas des lauréats de cette année.La manifestation se déroulera majoritairement au sein du nouveau tiers-lieu culturel « La Base », à l’Espace Malraux.Lectures Plurielles œuvre, tout au long de l’année, pour la promotion de la lecture et du partage, en instaurant une saison littéraire complète. L’association se repose sur 3200 lecteurs qui bouquinent — en français comme en langues étrangères — tout au long de la saison. Ils partagent leurs lectures, débattent, puis votent pour les auteurs qu’ils souhaitent voir invités à Chambéry.Ce vaste réseau est composé de tous types de publics. De la primaire à l’université, dans les bibliothèques, les cafés, en entreprise, en maison de retraite, en prison, en France ou à l’étranger, tout le monde peut participer.Le programme détaillé est à retrouver ci-dessous :